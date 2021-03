Pimec referma la confiança en l'empresari cafeter Pere Cornellà com a president de la patronal a Girona

Pimec ha refermat la confiança en l'empresari cafeter Pere Cornellà perquè continuï al capdavant de la delegació que la patronal té a les comarques gironines. Cornellà ocupa el càrrec de president de Pimec Girona des del 2013, quan va substituir l'economista Iñaki Frade. Ara, la nova junta directiva de la patronal s'ha reunit per primera vegada després de les eleccions que van portar Cañete a la presidència de Pimec i ha aprovat la reelecció de Cornellà. A més, l'empresari gironí també ocuparà una de les cinc vicepresidències de la patronal. Pere Cornellà assegura que afronta aquest nou mandat amb l'objectiu de "prioritzar la reactivació de l'activitat empresarial a Girona en aquest context de crisi econòmica per la covid-19".

D'acord amb el que preveuen els estatuts de Pimec, després de les eleccions que van portar Antoni Cañete a la presidència, ahir a la tarda es va reunir per primer cop la nova junta directiva sorgida dels comicis. Durant la trobada, que va ser telemàtica, es van aprovar els òrgans de govern de l'entitat.

A les comarques gironines, la patronal aposta pel continuisme. La junta directiva va aprovar la reelecció de Pere Cornellà com a president de Pimec Girona. L'empresari cafeter ocupa el càrrec des del 2013, quan va rellevar l'economista Iñaki Frade.

Aquesta és la segona vegada que Pere Cornellà renova presidència (perquè ja va ser reelegit al juny del 2018). Aleshores, l'empresari gironí també va passar a ser vicepresident de la patronal a Catalunya. Un altre càrrec que també mantindrà. Pere Cornellà ocuparà una de les cinc vicepresidències de Pimec, conjuntament amb els empresaris Mireia Cammany, Àlex Goñi, Emili Rosaud i Emma Gumbert.



Impulsar la reactivació

El president de Pimec Girona assegura que afronta aquesta nova etapa de l'entitat amb l'objectiu "d'assolir els reptes fixats com a organització més representativa de les pimes gironines". Cornellà, però, no amaga que la prioritat principal passarà per revertir els estralls de la pandèmia i impulsar "la reactivació de l'activitat empresarial a Girona" arran de la crisi de la covid-19.

Pere Cornellà dirigeix l'empresa torrefactora Cafès Cornellà, fundada el 1920 i que té la fàbrica al polígon de Fornells de la Selva. El president de Pimec Girona pertany a la tercera generació de la firma (de caràcter familiar).