Puratos inverteix 3 milions en una nova línia de masses mare a Sils

La multinacional belga Puratos ha invertit 3 milions d'euros (MEUR) en una nova línia de producció de masses mare a la planta de Sils (Selva), que li permetrà doblar-ne la producció fins arribar a les 9.000 tones anuals. En paral·lel, la companyia amplia la distribució de masses mare actives (en format líquid) i estén al canal artesà aquelles categories de producte que fins ara ja elaborava per a la indústria. Puratos es dedica a produir matèries primeres per a la indústria del pa, la pastisseria i la xocolata, i en els darrers anys ha fet inversions importants a la planta de Sils. Entre aquestes, la d'un nou magatzem totalment automatitzat amb capacitat per a 10.000 palets. A la demarcació, té una altra planta a Riudarenes (Selva).

La posada en marxa d'aquesta ampliació permet que Puratos multipliqui per dos la seva producció de masses mare, fins arribar a les 9.000 tones anuals. A més, la nova línia també li permet ampliar la distribució de masses mare actives (en format líquid i que es conserven en fred).

Per una banda, Puratos n'ofereix nous formats als clients industrials. I per l'altra, llança al mercat la primera massa mare activa destinada al canal artesà (que ha batejat amb el nom de Sapore Matrum). Amb aquest nou producte, explica l'empresa, la companyia "dona resposta a una necessitat del mercat després de l'entrada en vigor del RD 308/2019 de la Norma de qualitat del pa".

La inversió de 3 MEUR per posar en marxa la nova línia de producció s'emmarca dins el paquet de 20 MEUR que la multinacional ha destinat a la planta de Sils en els darrers dos anys. De tot aquest global, la meitat s'ha destinat a aixecar un magatzem intel·ligent, totalment automatitzat, que té capacitat per a 10.000 palets.

A banda de la seu de Sils, Puratos Iberia també té plantes a Riudarenes i a Sintra (Portugal). Entre totes tres, sumen més de mig miler de treballadors (dels quals més de la meitat estan a Sils).

Una biblioteca única al món

La multinacional Puratos, amb més d'un segle d'història, és pionera a l'hora de millorar la producció del pa i conèixer-ne els processos de fermentació. L'empresa ha apostat decididament per les masses mare i de fet, n'ha creat una biblioteca única al món. Es troba situada a Sankt Vith (Bèlgica), on hi ha catalogades fins a 130 masses mare de 25 països diferents.