USO convoca formalment dues jornades de vaga al SEPE pel 29 i el 30 de març

El sindicat USO ha registrat formalment dues jornades de vaga al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) pel 29 i 30 de març per la sobrecàrrega de treball que pateix la plantilla des de l'inici de la pandèmia. L'aturada es convoca pels tres torns de funcionaris entre les 7 h i les 22 h. El sindicat, que no té representació majoritària a l'organisme, ja va anunciar a principis de mes que convocaria mobilitzacions i vagues si la situació no millorava. En un comunicat, USO assegura que els treballadors els demanen que prenguin "mesures dràstiques" i acusa el Ministeri "d'escudar-se en els treballadors del SEPE per no resoldre els seus problemes".

A banda d'un col·lapse per excés de feina, el sindicat també denuncia la manca d'inversions a la institució. Precisament, aquest dimecres és el segon dia de paràlisi a l'organisme encarregat de gestionar les prestacions d'ocupació per culpa d'un atac informàtic que ha obligat a desconnectar tots els ordinadors.

"És molt fàcil posar a dues persones per oficina davant del més que comprensible cabreig ciutadà i evadir les responsabilitats de per què segueixen acumulant expedients sense tramitar", ha asseverat Luis Deleito, secretari general de FAC-USO. Deleito que creu que "la tàctica" del govern espanyol davant d'aquesta problemàtica ha sigut "esperar que els afectats pels ERTO linxessin als treballadors del SEPE".

A més, l'organització sindical lamenta que l'equip de Yolanda Díaz no hagi acceptat la proposta de crear una Agència Única de Prestacions i Subsidis, gestionada per la Seguretat Social i amb una plantilla reforçada.