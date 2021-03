L'endemà del ciberatac al SEPE: «Torni la setmana que ve, seguim aturats»

07.00 hores del matí: els treballadors del SEPE de la delegació de Barcelona reben un correu electrònic en el qual la direcció provincial els informa que encara no podrà tornar a reactivar-se l'operatiu informàtic. Després del ciberatac sofert dilluns, les gairebé 800 oficines públiques d'ocupació en tot Espanya segueixen paralitzades. «Torni la setmana que ve, seguim aturats pel virus» és la frase amb la qual informa un vigilant de seguretat a les persona que tenien cita ahir a l'oficina del carrer Sepúlveda de Barcelona. Els ciutadans que acaben entrant són l'excepció que confirma la regla d'una altra jornada de paràlisi generalitzada. «Només atenem el que es pugui resoldre a paper i boli», explica un funcionari del SEPE.

Víctor, de 47 anys, és una de les poques persones que no va haver de fer mitja volta durant les primeres hores del matí d'ahir. Muntador d'estructures metàl·liques d'ofici, va ser acomiadat la setmana passada i dilluns va començar els tràmits per cobrar la prestació per desocupació. «Em faltava un paper de l'empresa, me l'he imprès i he vingut a portar-lo. M'han dit que en principi ja estava tot i que si no em cridarien», explica.

Mentre a Víctor li van poder solucionar la papereta, el flux de ciutadans que són derivats a la setmana que ve va engreixant els expedients pendents que s'acumulen als treballadors del SEPE. Un delegat de CGT explica que, un dia abans del ciberatac, a la província de Barcelona tenien pendents de resoldre unes 25.000 prestacions per desocupació. És a dir, la majoria de persones que es van quedar en atur a partir del 18 de febrer encara no tenen tramitada la seva prestació. Un desfasament que abans de la COVID era impensable i que, després del col·lapse generat pel tsunami d'ERTOs i nous aturats, no és el pitjor que han vist els empleats del SEPE. «Si això dura dos dies és dolent, però no una catàstrofe. El problema vindrà si dura més, perquè llavors no sabem si tothom que es quedi a l'atur al març podrà cobrar a l'abril», expliquen des de la CGT.

«Hauré de tornar la setmana que ve, m'han dit que no poden encendre cap ordinador i que no poden accedir a les meves dades», explica Jorge. Aquest aturat de 52 anys ve a sol·licitar el subsidi per a aturats majors, una vegada ha esgotat la seva prestació per desocupació. La web del SEPE no dona noves cites prèvies i els que tenien hora per a avui és més que probable que no puguin ser atesos. «Em fa tota la impressió que serà francament complex resoldre això en pocs dies», comenten fonts del CSIF. A la delegació del carrer Sepúlveda estan mirant el rellotge, donant-se un marge per evitar haver de fer aquesta trucada a les persones que avui tenen cita prèvia per dir-los que no vinguin, que hauran d'esperar a la setmana que ve.

«Els servidors no estan danyats i el sistema de gestió no està danyat tampoc», expliquen fonts del Ministeri de Treball com a balanç de baixes, un dia després del ciberatac. Aquest matí està prevista una reunió dels serveis tècnics i la plana major de Treball per continuar avaluant els danys i fer una previsió de quan podran tornar a reactivar-se els serveis públics d'ocupació.

«Apagueu-ho tot ja»

Els empleats públics del SEPE van començar a notar les primeres incidències la tarda de dilluns. «Els que teletreballem vèiem que algun programa feia coses rares», explica un funcionari. A dos quarts de set del matí del dimarts els treballadors eren informats que només podien treballar en local i no accedir als programes i plataformes compartides amb el conjunt d'oficines públiques d'ocupació. «Podíem accedir a la informació més simple i fins a dos quarts de deu del matí encara vam poder atendre els primers», afegeix aquest mateix funcionari.

Fins que des de direcció es va transmetre un missatge: «Apagueu-ho tot ja». Els tècnics informàtics havien identificat la magnitud del ciberatac i la instrucció era tancar tot dispositiu per evitar majors danys. El virus ransomware havia infectat alguns terminals i començat a encriptar dades. El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, va insistir en diverses entrevistes al llarg de dimarts que l'atac informàtic no havia compromès la confidencialitat de les dades dels usuaris i tampoc no havia afectat la gestió de nòmines i prestacions.