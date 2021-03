Pere Cornellà, reescollit president de PIMEC a Girona

La Junta Directiva de PIMEC, reunida ahir a la tarda telemàticament i per primera vegada en aquest nou mandat, va aprovar la reelecció de Pere Cornellà com a nou president de PIMEC Girona. Pere Cornellà, que ocupa el càrrec al davant de la territorial des del 2013, també ha estat nomenat un dels cinc vicepresidents de la patronal catalana (dos gironins més presideixen les comissions d'Energia, Joan Vila, i Internacional, Pere Guerra). El president de PIMEC Girona va assegurar que afronta aquesta nova etapa de l'entitat amb l'objectiu d'assolir els reptes fixats com a organització més representativa de les pimes gironines. A més, aposta per «prioritzar la reactivació de l'activitat empresarial a Girona en aquest context de crisi econòmica per la COVID-19». D'altra banda, PIMEC ha posat en marxa, juntament amb Endesa, un programa de transformació digital per ajudar 100 pimes de Catalunya (set de les quals a Girona) a fer la transformació digital. Amb aquest projecte -que compta amb una inversió de 250.000 euros aportats per Endesa i forma part de la segona fase del Pla de Responsabilitat Pública- ambdues entitats treballen conjuntament per ajudar les petites i mitjanes empreses de Catalunya amb un pla de digitalització que els permetrà créixer i millorar la seva competitivitat. D'altra banda, el programa és 100% gratuït i està adreçat a les empreses amb la voluntat de facilitar-los la implementació de tecnologies 4.0 i millorar la seva adaptació a un entorn cada vegada més canviant i competitiu. Les pimes seleccionades establiran les estructures necessàries per liderar el seu propi procés de canvi digital, tot impulsant els projectes de transformació que siguin més convenients per a cadascuna d'elles.