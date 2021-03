El BCE accelera la compra de deute per evitar que la recuperació s'estronqui

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit augmentar el ritme de compra d'actius sota el programa antipandèmia (PEPP) en el pròxim trimestre per l'increment de la rendibilitat.

En la reuniód'ahir, la cúpula de la institució va apostar perquè les compres siguin «a una velocitat més alta» en el pròxim trimestre després de les crítiques per l'alentiment en els primers mesos de l'any.

La decisió del BCE busca evitar un enduriment de les condicions de finançament davant la pujada dels tipus d'interès del deute i de la inflació. D'altra banda, la cúpula del BCE ha decidit mantenir al 0% el tipus d'interès d'operacions principals de finançament, al 0,25% el de facilitat de crèdit i al -0,5% el de facilitat de dipòsit.

La cúpula de la institució liderada per Christine Lagarde deixa, tal com s'esperava, el programa de compra d'actius antipandèmia en 1,85 bilions fins al març del 2022. Amb tot, les conclusions de la reunió tornen a insistir que les compres es mantindran fins que el BCE «consideri que la crisi pel coronavirus ha acabat».

«El Consell de Govern comprarà de manera flexible segons les condicions del mercat i amb l'objectiu d'evitar l'enduriment de les condicions de finançament de les compres en el temps», diuen les conclusions de la trobada. A més, la cúpula del BCE insisteix que la quantitat del programa de compres contra laCOVID-19 es pot «recalibrar si cal per mantenir condicions de finançament favorables que ajudin a fer front al xoc negatiu per la pandèmia en la trajectòria de la inflació».

En aquest sentit, el BCE subratlla que està «preparat per ajustar tots els instruments en cas que sigui necessari perquè la inflació es mogui cap a l'objectiu» d'estar pròxima però per sota del 2%.

Segons el BCE, la situació econòmica de la zona euro segueix marcada per l'evolució de les pandèmia, i encara que hi ha dades que permeten pensar en una recuperació al llarg del 2021, la veritat és que això no passarà durant el primer trimestre d'enguany, ja que segons va exposar ahir la presidenta del BCE el PIB de la zona euro del primer trimestre serà negatiu.

«Les dades econòmiques entrants, les enquestes i els indicadors d'alta freqüència apunten a una contínua feblesa econòmica en el primer trimestre del 2021 impulsada per la persistència de la pandèmia i les mesures de contenció associades.