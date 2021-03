El govern espanyol aprova el paquet d'ajudes d'11.000 milions per a empreses

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari el paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros per a empreses, pimes i autònoms afectats per la crisi de la covid-19. Dins d'aquest paquet, 7.000 MEUR són ajudes directes que gestionaran les comunitats autònomes. Hi ha dos fons més, un de 3.000 MEUR per reestructurar crèdits avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i un altre de 1.000 MEUR per recapitalitzar empreses mitjanes que es vehicularà a través de l'empresa estatal Cofides. La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha destacat en roda de premsa que, d'aquesta manera, l'executiu "s'avança" per "prevenir possibles problemes de solvència" i evitar "un cost superior en el futur".

Del fons de 7.000 milions, 2.000 estaran destinats exclusivament a les Illes Balears i les Canàries pel major pes que tenen en la seva economia els sectors més afectats per la pandèmia. La resta, 5.000 MEUR, seran per a les altres autonomies. Calviño ha remarcat que és una "bateria sense precedents per donar suport a empreses viables amb l'objectiu de mantenir l'activitat i l'ocupació".

Podran accedir a les ajudes directes del fons les companyies que hagin tingut una caiguda d'ingressos d'almenys el 30% amb relació a 2019 i serviran per cobrir fins al 40% de la caiguda addicional d'ingressos de micropimes i autònoms (amb fins a 10 treballadors) i del 20% per a la resta d'empreses.

Les ajudes seran no reemborsables i serviran per pagar deutes o factures que s'hagin contret des del març de 2020. Per accedir al paquet d'ajudes, les empreses hauran de mantenir l'activitat fins al 30 de juny de 2022 i no podran repartir dividends ni augmentar retribucions de l'alta direcció en dos anys.

Calviño ha dit que es transferirà a les autonomies l'import del fons en un termini "molt reduït". La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha concretat que el termini de la transferència serà d'un mes i deu dies i ha confiat que les comunitats ho posin en marxa en un "termini breu".

El paquet d'ajudes, anunciat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença al Congrés fa un parell de setmanes, s'havia d'aprovar dimarts però finalment es va posposar a aquest divendres.

Diverses informacions atribuïen l'ajornament a tensions entre PSOE i Unides Podem. La formació lila reclamava que fossin 8.000 milions en transferències directes. Tanmateix, la Moncloa va negar que fos per aquest motiu i ho va atribuir a qüestions tècniques.