Més del 18% d'empreses gironines no han sobreviscut a la COVID

Més del 18% d'empreses gironines no han sobreviscut a la pandèmia. De les 23.290 societats que hi havia l'1 de gener de 2020, 4.331 han hagut d'abaixar la persiana, segons les xifres facilitades per la Cojuntura demogràfica d'empreses de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquestes dades, que serveixen per reflectir la supervivència de les empreses des que va esclatar la crisi de la covid, mostren com el comerç al detall, el sector amb més societats mercantils el 2020 (3.648), va perdre'n 672 al llarg de l'any a Girona. També les empreses englobades en la categoria de «serveis de menjar i begudes» (bars i restaurants) van patir un retrocés notable, passant de 3.217 a 2.283. Les activitats de construcció, tercer grup més nombrós d'empreses, també van notar els efectes del virus amb la pèrdua de 327 empreses al llarg de l'any.

Les microempreses d'1 a 5 treballadors van ser les que van patir una caiguda percentual més elevada. La covid s'ha endut 4.000 de les 17.353 societats d'aquestes dimensions a la província, més d'un 23%. Les segueixen les petites empreses de 6 a 9 treballadors, que van veure com el número passava de 2.571 a 2.380, un 7,5% menys. La taxa de supervivència a 1 de gener de 2021 per a les 3.168 empreses de 10 a 99 treballadors es va situar al voltant del 96%, la mateixa pràcticament que a les 143 companyies mitjanes de 100 a 249 treballadors. Cap de les grans firmes de més de 250 treballadors va haver de tancar les portes l'any passat.

La Cojuntura demogràfica d'empreses també indica que més de 7.000 autònoms de les comarques gironines no van poder seguir amb la seva activitat coincidint amb la pandèmia.

Al conjunt de Catalunya la taxa de supervivència va ser menor a la de Girona: de les 212.589 empreses inscrites a 1 de gener de 2020, 37.574 (el 22%) no van vaguantar el cop de la pandèmia.

Les xifres percentuals són similars en l'àmbit espanyol: prop del 20% de les unitats legals ocupadores detectades a l'inici de 2020 va desaparèixer, fins arribar a la dada de 952.502 empreses.

Caiguda després de dos mesos

La creació d'empreses a Catalunya durant el mes de gener va caure un 6,5% respecte al mateix període de l'any anterior. Segons dades publicades ahir per l'INE i recollides per ACN, la constitució de noves societats a Catalunya torna a reduir-se després de dos mesos a l'alça, quan el nombre d'empreses va créixer un 7,5% al novembre i un 11,5% al desembre. No obstant això, Catalunya es converteix en el territori amb més societats mercantils de nova creació durant el mes de gener –un total de 1.653-, superant la Comunitat de Madrid. A Girona es van crear 108 societats, un 12,2% menys que fa un any. També es van dissoldre 88 empreses, el 25% menys. Al conjunt d'Espanya durant el primer mes de l'any es van crear 7.811 noves empreses, un 9,8% menys respecte al gener de l'exercici anterior.

Pel que fa a la dissolució d'empreses, a Catalunya se'n van registrar 222 durant el gener, un 16,9% menys en comparació al mateix mes de l'any passat. A l'estat espanyol, el nombre de dissolucions va ser de 3.011, un 15,3% menys en termes interanuals.

En paral·lel, els directius de Catalunya i Balears preveuen reduir les plantilles un 1% en el pròxim trimestre, segons l'estudi de projecció d'ocupació de ManpowerGroup. Aquesta xifra representa una millora de dos punts percentuals respecte a les intencions de contractació del trimestre anterior, però cau en nou punts percentuals en comparació amb el segon trimestre de l'any anterior. El sector en el qual es preveu menys moviment de contractació a tot l'Estat és l'hostaleria.