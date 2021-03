«Patronal catalana», el projecte de l'excandidat a presidir PIMEC

«Patronal Catalana». Aquest és el nom sota el qual Pere Barrios i una dotzena d'empresaris està cuinant un nou projecte d'organització empresarial, després del seu intent fallit d'aconseguir la presidència de Pimec. «No és conquistar Pimec, ni Foment. Tot això no ens serveix de res, fa molts anys que estan i no fan res. Això és una cosa nova, amb tota la frescor», explica l'empresari.

Pere Barrios va ser derrotat amb contundència per Antoni Cañete en les eleccions del passat 23 de febrer. El candidat ajudat a pujar llavors per l'ANC va aconseguir en aquests comicis 599 vots, enfront dels 3.717 del seu adversari. Barrios pretén aprofitar l'estirada mediàtica que li van donar els comicis, en els quals va comptar precisament amb, entre altres, el servei de premsa de l'ANC. No obstant això, aquest camí compartit se separa a partir d'ara i la mà dreta de Joan Canadell (actualment en Junts) parteix peres amb la ANC.

«Nosaltres ja tenim un projecte [la patronal AnemXFeina] que treballa sense complexos per la independència», expliquen des de l'entitat. «Som independents», afirma Barrios, encara que no «independentistes». «No entrarem en política», afegeix. És a dir, la ANC va ajudar a pujar a Canadell i a Barrios a la Cambra –amb foto de la seva presidenta, Elisenda Paluzie, festejant a la Llotja de Mar com a hemeroteca-, va intentar repetir l'operació, sense èxit, a Pimec i, després de la derrota, es desvincula de Barrios, que pretén impulsar el seu projecte personal. «Patronal Catalana» és encara un embrió al cap de Barrios i el seu nucli dur. No consta en el registre d'Associacions sindicals i empresarials» del Departament de Treball, a diferència del projecte de la ANC.