Aquests són els sectors que poden acollir-se a les ajudes per a empreses i autònoms

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte el Decret llei amb el paquet d'ajudes d'11.000 MEUR per a empreses, pimes i autònoms afectats per la crisi de la covid-19. Dins d'aquest paquet, 7.000 MEUR són ajudes directes que gestionaran les comunitats autònomes (2.000 milions seran per a les Balears i les Canàries i 5.000 es repartiran entre la resta d'autonomies). El BOE detalla en el seu redactat els 95 sectors econòmics que poden accedir a les ajudes directes: bars, restaurants, comerços, cinemes, gimnasos, locals d'apostes, transport, hotels i allotjaments turístics, empreses de lloguer o agències de viatges. No obstant això, el sindicat ATA denuncia que no apareixen les perruqueries i els centres d'estètica.

"Publicat el Reial decret Llei d'ajudes directes aprovades pel govern ahir. Hi ha oblits injustificats de sectors d'autònoms i empreses que s'han vist molt afectades per restriccions i limitacions d'activitat. Entre d'altres, les perruqueries i els centres d'estètica", ha assenyalat el president d'ATA, Lorenzo Amor. "Lluitarem per la seva inclusió", ha continuat Amor. D'altres sectors econòmics també s'han queixat per no veure's inclosos dins les 95 activitats amb dret a accedir als 7.000 MEUR d'ajudes directes. És el cas dels agents comercials (CNAE 4619), la neteja d'apartaments turístics (CNAE 8110), o el comerç minorista de productes cosmètics i higiènics en botigues especialitzades (CNAE 4775).

Aquests són els 95 sectors:



Extracció de minerals de ferro.

Elaboració de gelats.

Elaboració de cafè, te i infusions.

Destil·lació, rectificació i barreja de begudes alcohòliques.

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

Confecció d'altres peces de vestir exteriors.

Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.

Fabricació d'articles de pelleteria.

Confecció d'altres peces de vestir de punt.

Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.

Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.

Reproducció de suports gravats.

Fabricació d'explosius.

Producció de metalls preciosos.

Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.

Fabricació de cables de fibra òptica.

Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

Subministrament de vapor i aire condicionat.

Mitjancers del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.

Mitjancers del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

Comerç a l'engròs de begudes.

Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria.

Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies.

Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris.

Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.

Altre comerç a la menuda en establiments no especialitzats.

Comerç a la menuda de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda de begudes en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda de tèxtils en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda de peces de vestir en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

Comerç a la menuda de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.

Comerç a la menuda d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.

Altre comerç a la menuda no fet ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants.

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

Transport per taxi.

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

Transport marítim de passatgers.

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

Transport aeri de passatgers.

Activitats annexes al transport terrestre.

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

Activitats annexes al transport aeri.

Hotels i allotjaments similars.

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

Altres allotjaments.

Restaurants i llocs de menjars.

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

Altres serveis de menjars.

Establiments de begudes.

Edició de diaris.

Activitats d'exhibició cinematogràfica.

Activitats de fotografia.

Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

Lloguer de camions.

Lloguer d'articles d'oci i esportius.

Lloguer de cintes de vídeo i discos.

Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.

Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors.

Lloguer de mitjans de navegació.

Lloguer de mitjans de transport aeri.

Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

Activitats de les agències de viatges.

Activitats dels operadors turístics.

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.

Organització de convencions i fires de mostres.

Altres activitats de recolzament a les empreses.

Arts escèniques.

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

Gestió de sales d'espectacles.

Activitats de museus.

Gestió de llocs i edificis històrics.

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

Activitats de jocs d'atzar i apostes.

Gestió d'instal·lacions esportives.

Activitats dels gimnasos.

Altres activitats esportives.

Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.

Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

Reparació de calçat i articles de cuir.

Reparació de rellotges i joieria.

Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.

Activitats de manteniment físic.

Màxim 200.000 euros i mantenir l'activitat fins al juny del 2022

Les empreses i autònoms podran rebre entre 4.000 i 200.000 euros, mentre que els treballadors per compte propi que tributin per mòduls podran rebre un màxim de 3.000 euros. Podran accedir a les ajudes directes del fons les companyies que hagin tingut una caiguda d'ingressos d'almenys el 30% amb relació a 2019 i serviran per cobrir fins al 40% de la caiguda addicional d'ingressos de micropimes i autònoms (amb fins a 10 treballadors) i del 20% per a la resta d'empreses. Les ajudes seran no reemborsables i serviran per cobrir la caiguda d'ingressos, cobrir despeses fixes pagar proveïdors o deutes que s'hagin contret entre març de 2020 i maig de 2021.

Per accedir al paquet d'ajudes, les empreses hauran de mantenir l'activitat fins al 30 de juny de 2022 i no podran repartir dividends ni augmentar retribucions de l'alta direcció en dos anys.