Citen l'excàrrec de CDC que va revelar la trama russa

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha citat a declarar per al pròxim 20 d'abril a Víctor Terradellas, exresponsable de relacions internacionals de CDC i home de l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont que està sent investigat pel presumpte finançament del procés a través de subvencions percebudes per les entitats que dirigia, com Catmon. Els missatges i les converses trobades en el seu mòbil van originar les perquisicions sobre el suposat suport d'una trama russa a la independència de Catalunya i l'operació «Voloh», en què figuren com imputats el dirigent de Convergència David Madí i l'exconseller d'ERC, Xavier Vendrell, entre altres membres del estat major de Puigdemont.

El magistrat inicia així la tanda de declaracions dels 50 imputats pel presumpte desviament de fons de la Diputació de Barcelona durant l'època de CiU i que, després de les primeres perquisicions i la intervenció de material en diverses entrades i registres, va derivar en una causa en la qual, a més, s'investiga el presumpte finançament del procés a través de CatMon i Igman, les dues relacionades amb Terradellas. Els perits judicials han revelat irregularitats i adjudicacions a dit en algunes de les partides econòmiques que van percebre. La macrocausa, que es va iniciar el 2016, s'ha dividit en vuit peces per a esclarir les subvencions percebudes per les diferents empreses o entitats que estan sent investigades.