Naomi Riu: «Estem disposats a vendre hotels, no ens cauen els anells»

La directiva de RIU Hotels, després d'estudiar Administració i Direcció d'Empreses a Barcelona, va estar formant-se al departament de Planificació Financera de CaixaBank i va treballar dos anys a Madrid a PwC, mentre va fer un màster en auditoria i comptabilitat.

Després d'haver perdut més de la meitat dels seus clients i el 60% de la seva facturació el 2020, amb una vendes brutes de 826 milions d'euros, com estan retallant despeses?

Això em toca a mi, soc la dolenta de la pel·lícula. Espero que això acabi aviat. Veníem d'una situació financera molt sanejada i la seguim tenint. És el que ens ha fet capaços de portar-ho d'una manera controlada perquè des de sempre a RIU s'han estudiat minuciosament les despeses. La meitat de la feina ja la teníem feta. Què vam fer addicional? Doncs abans pagàvem a trenta dies, en general, i ara ho hem ajornat a seixanta o noranta dies, també els pagaments d'impostos i hem hagut de acollir-nos a un ERTO. Els salaris els hem deixat igual. Aquestes han estat les mesures més dures. I tot passa per mi per veure si es paga o no. El departament d'Obres era el que més invertia i he consensuat amb el meu pare un límit per obra i per mes, i s'han d'ajustar per portar un control, abans no ho controlava Finances. En cas que es passin, que no ho han fet, ho restaré del mes següent (riu).

Quants treballadors tenen en ERTO?

A Espanya hi ha 3.660 treballadors, sense comptar els 900 fixos discontinus que van tenir una prestació extraordinària. Al 100% d'ERTO n'hi ha 1.664, perquè els hotels estan tancats, 380 persones estan al 80%, bàsicament són els de serveis centrals. I altres 1.611 estan treballant, també en el manteniment dels establiments.

Com els condicionen les pèrdues històriques i el deute de TUI, el seu soci i principal proveïdor de clients?

En una de les nostres empreses té el 49% i en una altra el 50%, i nosaltres tenim, arrodonint, el 3,6% de TUI. Cal partir de la base que amb aquesta crisi tothom està afectat. Ha estat un desastre, ningú ho podia veure venir, i tots ens hem hagut d'endeutar de més. L'activitat del turisme s'ha vist paralitzada per complet. Nosaltres vam estar tres mesos completament aturats, amb cent hotels tancats, després vam anar obrint gradualment fins al desembre, i després la tendència ha estat tornar a tancar. Ho estem vivint tots: operadors turístics, OTA (agència online), empreses d'aviació, hotelers... TUI superarà això. Òbviament és un monstre de companyia i cotitza, per tant, està molt més exposada. El que ha fet el Govern alemany, rescatant-la per tercera vegada, demostra la confiança que té en ella. Nosaltres també hem anat a l'ampliació de capital per seguir mantenint el nostre percentatge i si ho hem fet és perquè sabem que ressorgirà, sinó seria llençar els diners.

No contemplen la seva caiguda...

No. Sí que veiem que haurà de fer moltíssims canvis interns, que possiblement no serà a curt o mitjà termini tan forta com ho ha estat en els últims anys, però al llarg del temps i canviant la seva forma de treballar, reduint costos, tornarà a ser la que era abans. La relació que tenim és de fa anys, és un soci estratègic i ens hem beneficiat mútuament. És el nostre principal operador turístic que ens omple els hotels a diferents països -a Espanya depenem completament de TUI, a Cap Verd també-, però seguim treballant amb altres, agències de viatges i OTA, però a l'altra banda de l'Atlàntic, el Carib, no depenem tant d'ells, sinó d'altres operadors turístics.

Tenen a la venda tres hotels a Lanzarote, Madeira i Panamà. Entra en els seus plans aprofitar les oportunitats del mercat per comprar?

Som una empresa patrimonialista, ens agrada tenir els hotels en propietat. Ens agrada construir-los des de zero. Però amb el mercat en ebullició, òbviament s'està veient moltíssim moviment, no només en el turisme, també en el sector bancari, i està havent-hi fusions i adquisicions. No hem posat el cartell de «està en venda», però sí que hem escoltat ofertes i estem disposats a vendre hotels. I no per això ens cauen els anells. Si es venen no és per una qüestió de liquiditat. Si ho fos, no tindríem cap tipus de problema. Per a nosaltres és prioritari que l'empresa es mantingui. Simplement ens han sortit ofertes interessants i les estem valorant.

Quina és la seva prioritat avui?

Reformar hotels i acabar de construir els que vam començar el 2019 i 2020, com el segon de Nova York; ja hem acabat el sisè de Cap Verd, estem amb el de Toronto, tots ells començats des de zero. També en plena pandèmia hem reformat hotels. Si estigués a la venda un que considerem una gran oportunitat per al nostre grup no descartaria comprar-lo, però la prioritat és passar aquest temporal sense posar en risc res.

Descarten fusions o adquisicions estratègiques?

Mai hem descartat comprar una cadena hotelera, però com he dit és molt difícil que un portafoli encaixi amb el nostre. Abans de la crisi s'ha valorat alguna, però no tots els seus hotels ens encaixaven. Sí que ho hem pensat a Àsia.

Per què a Àsia?

És un mercat molt difícil i creiem que perquè siguem reconeguts com a RIU hem de créixer ràpidament i l'única manera és comprant, perquè si hem de construir els nostres hotels no arribarem. A Tailàndia i Vietnam sí es va estudiar en el seu moment la compra d'un hotel, d'un terreny, però no han encaixat finalment.

Com a directora financera quins objectius s'ha proposat per a aquest exercici 2021?

Ens estem adaptant dia a dia a les restriccions, exigències i normatives que estan sortint a nivell nacional i internacional. Hem de prendre decisions de manera molt ràpida per poder ser competitius i poder ser-hi quan tot això acabi. El meu objectiu és preservar la tresoreria i poder seguir creixent al llarg dels anys. Jo no sóc propietària de res, sóc «filla de» i he de tenir una visió global. Els objectius del 2021 és poder reobrir els 100 hotels i, el més important, poder reincorporar completament tota la plantilla del grup.

Quan preveu que arribi la recuperació?

Diré el mateix que li dic als meus bancs: cada dia hi ha informació que et trastoca els teus plans. Ens agradaria pensar que el segon semestre d'aquest any començarem amb la recuperació. Estem pitjor ara que a finals de 2020.