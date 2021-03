Girona és la quarta província amb una major caiguda de preus en l'últim any

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha baixat dues dècimes al febrer a comarques gironines. I això, de retruc, fa que la taxa interanual torni a situar-se en negatiu i ara estigui al -0,3%. Aquesta davallada converteix la província en la quarta amb una major caiguda de preus, superada només per Canàries, Valladolid i Guadalajara (-0.4%) .

L'estadística recull com al llarg del mes els preus del gas i l'electricitat han reculat significativament (-8,3%) després de l'increment que van registrar a principis d'any. A la demarcació, entre les categories que també redueixen preus hi ha la sanitat (-1,8%) i el vestit i calçat (-0,9%). En aquest darrer cas, també per la campanya de rebaixes. Per contra, però, a l'altre costat de la balança s'hi troben el transport i l'alimentació. Perquè al llarg del febrer, aquests dos grups s'han apujat un 1,5% i un 0,6%, respectivament.

Segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els preus han baixat un 0,2% aquest mes de febrer a les comarques gironines. Sobretot, aquest descens s'explica per la davallada que han experimentat els serveis bàsics.

Si al gener els preus del gas i l'electricitat es van disparar un 8,9%, al febrer han tornat a recular. En concret, el descens ha estat del 8,3% (això sí, encara són doncs un 0,6% més elevats que a finals del 2020).

En paral·lel, també baixat els preus del vestit i el calçat (-0,9%) i els de la roba i parament de la llar (-3,8%). En tots dos casos, arran de la campanya de rebaixes i el mes blanc. A més, segons recull l'estadística de l'IPC, a comarques gironines la sanitat (-1,8%) i els vehicles (-0,3%) són altres categories que tanquen el febrer amb descensos.

Per contra, però, el transport i l'alimentació han apujat preus. En el primer cas, un 1,5%. I en el segon, un 0,6%. No són les úniques categories que ho fan. També s'ha encarit els articles de jardineria (+3,1%), l'oci i la cultura (+0,9%) o els lloguers (+0,2%).

Nova caiguda a Catalunya

A Catalunya, els preus han tornat a caure un 0,1% al febrer després de registrar una pujada del 0,4% durant el primer mes de l'any. Segons les dades publicades per l'INE, aquest descens es deu a una davallada en l'import dels subministraments de la llar.

Durant el mes de febrer, a Catalunya els preus de l'aigua, l'electricitat i el gas van ser un 0,9% inferiors en comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, mentre que la variació interanual al gener es va situar en el +2,5%.