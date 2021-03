Escrivá afirma que el poder adquisitu dels pensionistes «està assegurat»

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va afirmar ahir que el poder adquisitiu dels pensionistes «està absolutament garantit passi el que passi». En un article publicat a 65ymás.com recollit per Europa Press, Escrivá afirma que l'objectiu «ha de ser preparar el sistema per afrontar el repte que suposa la jubilació de les generacions del baby boom a partir de la meitat de la dècada».

«Per a això, els representants dels ciutadans ja han fet la seva part del treball: renovar les recomanacions del Pacte de Toledo», va afirmar, i va afegir que algunes recomanacions ja s'han començat a implementar.

Va posar un exemple: «El traspàs a l'Estat de les despeses no contributives que abonava la Seguretat Social i que afloraven un dèficit que, en realitat, no corresponia al nostre sistema, però causava incertesa i neguit als qui veien en els titulars uns números vermells que no eren reals».

Escrivá també va constatar que «només en els pressupostos que acaben d'entrar en vigor es traspassen 14.000 milions d'euros, el 80% del dèficit pre-COVID que tenia la Seguretat Social».

«Ara és el torn del diàleg social i hem constatat en les reunions mantingudes fins ara que també empresaris i representants dels treballadors estan absolutament convençuts de la necessitat de posar al dia el nostre sistema», va dir.

El ministre va valorar que, amb el suport dels interlocutors socials, s'ha pogut tirar endavant el nou complement de pensions per eliminar la bretxa de gènere.

«Les bases sobre les quals treballem de cara a la futura reforma són fermes», segons assenyala Escrivá, i també creu que els canvis que es van fer el 2011 i el desplegament dels quals culminarà en els pròxims anys permeten afrontar el futur amb solvència.