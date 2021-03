«Tenim un projecte dimensionat que ens dona solidesa i credibilitat»

PdePÀ va obrir les seves portes el setembre de 2014 amb un primer local al barri del Rieral a Lloret de Mar instaurant el concepte Coffee Bakery local. Actualment té 9 locals propis, 7 d'ells oberts i 2 en construcció. Properament obrirà a Vic i el quart a Girona ciutat el que serà el més gran de la companyia. Té projectes d'expansió en estudi sobre la taula i intentarà arribar als 10 locals aquest 2021 donant feina a més de 130 persones.

La restauració i el comerç han estat sectors molt perjudicats durant la pandèmia. Com ho han afrontat?

La pandèmia que tenim a sobre, després d'un any del seu inici, ens ha portat a diferents escenaris. Un ha sigut la capacitat d'innovar en les formes de fer i ampliar el model de negoci. Un altre ens ha portat a valorar el potencial humà dels nostres empleats i per últim, a respectar l'economia interna i fer cas dels que hi entenen.

S'han hagut de reinventar?

Més que reinventar hem hagut de millorar els recursos que teníem per fer les coses de diferent manera. El servei per emportar i el servei a domicili han sigut dues fonts d'ingrés que ens han ajudat a mantenir-nos econòmicament en aquests mesos de confinament i aforaments limitats. També ens han ajudat en un altre sentit molt més important: el mental. Tenir una certa activitat, per petita que sigui, ha ajudat l'equip a tirar endavant.

Els consumidors hem canviat els nostres hàbits de consum?

Sí, i no pas poc. En l'àmbit social s'han modificat les reunions, les tertúlies, les sobre taules. Es busquen els espais oberts, es respecta el temps d'espera i les cues. Es valora la desinfecció, la prudència i que el personal que l'atén segueixi rigorosament les mesures de seguretat.

Tinc entès també que fan accions solidàries i els excedents de les cafeteries es donen a entitats socials?

A la costa cada dia es reserva la minva i la recull una associació de Blanes que es diu «El Bon Samarità». A Girona fem el mateix amb el centre d'acollida i serveis socials La Sopa. Totes dues institucions passen pels locals a recollir aquests excedents que reparteixen entre les persones necessitades. Ho fem amb ells, ja que creiem en la feina que fan, considerem que fan una tasca impagable. Altres accions socials les fem en l'àmbit local amb els serveis municipals que ens ho demanen...que per desgràcia no són pocs.

Quins plans d'expansió tenen?

Continuar amb la mateixa línia d'obertures. Tenim un projecte molt ben dissenyat, dimensionat i professionalitzat, fet que ens dona solidesa i credibilitat a nivell bancari. Es reflecteix en la relació que tenim amb BBVA, per exemple: un cop li vam presentar el nostre projecte d'expansió, van posar en marxa de seguida tota la maquinària financera per ajudar a la companyia a què passés de projecte a realitat. Avui podem estar agraïts que confiessin en nosaltres i esperem que ho segueixin fent en un futur com ho estan fent en l'actualitat.

És optimista de cara al futur més immediat?

Diuen allò que «no hay mal que cien años dure». Confio molt en la ciència que és la que ens traurà d'aquesta pandèmia; confio en el sector empresarial català que com sempre lluitarà per tornar a nivell d'activitat de 2019; confio que les ajudes arribaran i que totes les empreses que han hagut d'abaixar persianes tindran l'oportunitat d'accedir-hi i així rescatar a un sector molt tocat. Per tant sí, penso que el futur immediat serà bo i que tard o d'hora aquesta pandèmia només serà un trist record.