Seat ultima un projecte per crear bateries elèctriques a prop de la planta de Martorell

Mentre els polítics de mitja Espanya autonòmica mercadegen i s'enreden en una pugna sense quarter per rebre una planta de fabricació de cel·les de bateries per a cotxes elèctrics, a Seat no deixen de treballar per adaptar la factoria de Martorell i els seus voltants amb l'objectiu de rebre en breu l'adjudicació del desenvolupament per a la plataforma petita del Grup Volkswagen, amb la qual armar tot el projecte del primer cotxe elèctric de la marca.

La firma espanyola (que agrupa Seat i Cupra sota un mateix paraigua) ja comptarà amb un model 100% elèctric a finals d'any, el Cupra Born, encara que aquest es produirà a Alemanya. No obstant això, la candidatura catalana per a albergar la fàbrica de creació de cel·les de bateries continua sent a prop.

Seat invertirà 5.000 milions d'euros fins a 2025 per electrificar la fàbrica de Martorell i adaptar-la a la producció de cotxes elèctrics. El primer s'espera el 2025. La marca ja està construint un laboratori de test de bateries en el qual ha invertit set milions d'euros, un espai de 1.500 metres quadrats destinat a validar i provar models de cel·les amb tecnologia liti-ió, bateries de mitjana i alta tensió, així com carregadors per a la gamma de vehicles electrificats.