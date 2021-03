Creix un 18% la demanda per comprar cases a Girona

La pandèmia ha augmentat la demanda de cases a les comarques gironines. Així ho detecta la immobiliària Ceigrup-Finques Company, que assegura que hi ha hagut un increment del 18% l'interès per l'adquisició d'habitatges unifamiliars, el preu del qual a la ciutat de Girona se situa al voltant dels 385.000 euros.

Aquest és un dels comportaments provocats per la crisi de la COVID, que ha anat acompanyat d'altres canvis de tendència al mercat, com ara una caiguda del 35% de les vendes i d'un 13% dels lloguers. «És sens dubte un efecte directe dels mesos d'inactivitat pel confinament i de la complicada situació econòmica que pateixen molts sectors econòmics i famílies afectades per ERTOs o acomiadaments. Malgrat aquests percentatges podem concloure que el mercat immobiliari ha mantingut certa estabilitat especialment pel que fa a preus», asseguren.