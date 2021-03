Els EROs es disparen els primers mesos de 2021 amb 4.500 afectats

L'escalada d'EROs guanya intensitat i la seva potència ja augura un tsunami sense precedents per a aquest 2021. Els estralls que està deixant la crisi del coronavirus van aflorant en les estadístiques oficials i el mes de febrer va tancar amb un total de 4.500 afectats per ERO en tan sols dos mesos, una xifra sense precedents en l'històric recent a Catalunya. Perquè els dos primers mesos del 2021 sumen la meitat d'afectats per un ERO al país de tot el 2020, un any que ja va ser nefast per a l'ocupació.

A Girona també es comença a notar aquest repunt preocupant. En els dos primers mesos de 2021 s'han registrat 76 acomiadaments per ERO, una xifra que des de la pandèmia ja suma 457 afectats, gairebé el triple que durant el mateix període del 2019.

La llista d'empreses que recorren a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per reestructurar les seves plantilles o, en el pitjor dels casos, per tancar definitivament, no cessa de sumar nous noms.

Els últims a fer-se públics són els 336 empleats de Robert Bosch a la seva planta de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental), que, no obstant això, encara no consten oficialment en el registre pel fet que encara no han tancat la negociació del seu expedient. Tampoc els 360 acomiadaments que planteja Coca-Cola en tota Espanya i que a Catalunya es cobraran possiblement l'ocupació de 65 persones a Esplugues de Llobregat.

Les 4.500 persones que consten en l'estadística de Treball són treballadors amb l'acomiadament ja consumat, la qual cosa augura nous funestos rècords en els mesos esdevenidors. L'automobilística O-Shin, amb 76 empleats; l'asseguradora Axa Partners, amb 54 treballadors; la plantilla d'ISS, que estava subcontractada a Nissan, amb 110 ocupats, la tèxtil Italco, amb 245 acomiadaments més... Són només algunes de les companyies l'ERO de les quals ha transcendit en les últimes setmanes. Fonts sindicals consultades reconeixen que el dic dels ERTOs està arribant als seus límits i que, després de 12 mesos de pandèmia, hi ha empreses els problemes de viabilitat de les quals ja no són temporals.

Falten per veure els efectes de les últimes mesures de suport aprovades pel Govern o les implementades per la Generalitat, amb transferències directes a les pimes en ERTO. El que sí que trasllueix en les estadístiques de moment és la duresa de la tercera ona. Les dades d'afiliació a la Seguretat Social de febrer no van ser bones i els d'acomiadaments col·lectius, que surten unes dues setmanes després, han seguit la mateixa línia.

L'estadística d'aquest febrer augura un 2021 molt dur pel que fa a acomiadaments col·lectius. La comparativa interanual amb l'arrencada del 2020, quan la pandèmia ni es concebia, constata un increment sense precedents. En els dos primers mesos del 2020 va haver-hi 215 afectats per un ERO a Catalunya; en el mateix període del 2021 hi ha 4.500 afectats. L'increment és del 1.993%. No hi ha comparativa de la qual surti ben parada aquesta arrencada del 2021. Només en dos mesos ja suma més acomiadaments que en tot el 2018, quan va haver-hi 2.359 afectats per ERO. No està lluny dels 6.179 acomiadaments que hi va haver el 2019 i suma més de la meitat dels 7.936 cessats per ERO del 2020.

Més finançament

Espanya va rebre ahir 2.870 milions d'euros més en préstecs del fons europeu per finançar les mesures per mantenir l'ocupació durant la COVID-19, com per exemple els ERTOs i els ajuts a autònoms. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquesta nova arribada de préstecs del fons SURE. El febrer passat hi havia 21.401 treballadors en ERTO a Girona.