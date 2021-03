Les exportacions gironines cauen un 2,5% al gener arrossegades pel descens de les càrnies i els productes farmacèutics

Les exportacions gironines comencen l'any en negatiu arran dels efectes de la pandèmia. Durant el gener, les empreses del territori han fet vendes a l'exterior per valor de 466,21 milions d'euros (MEUR). És un 2,5% menys en comparació amb el mateix mes del 2020, quan la covid-19 encara no havia fet estralls. Si s'analitzen les dades per sectors, però, hi ha comportaments molt desiguals entre uns i altres. L'agroalimentari –on s'inclouen les càrnies- registra un descens del 5,5%, i també baixen les exportacions de productes farmacèutics. Per contra, però, la maquinària i les matèries plàstiques remunten vendes. De l'estadística en destaca també que les exportacions a la Xina han crescut fins a un 52% (sobretot, per les vendes de porcí).

Després de tancar l'any superant els 5.800 MEUR, i fins i tot amb un tímid increment del 0,4%, les exportacions gironines comencen el 2021 a la baixa. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant el gener les vendes del territori a l'exterior s'han situat en 466,21 MEUR. És un 2,5% menys en comparació amb el mateix mes de l'any passat.

Al darrere d'aquesta davallada, però, s'hi amaguen dues realitats. Perquè si bé hi ha sectors a qui la covid-19 passa factura, també és cert que n'hi ha d'altres que, malgrat la crisi, aconsegueixen tancar el gener amb bons registres.

Dins el primer grup s'hi troba tota la indústria agroalimentària, un dels motors de l'economia gironina. En aquest cas, durant el gener, les seves exportacions han baixat un 5,5% (situant-se en 215 MEUR). Entre d'altres, perquè el clúster carni –que hi té un pes important- ha notat les restriccions imposades per la Unió Europea (UE).

Si bé les seves empreses continuen enfocant-se a la Xina, el descens de vendes al continent es fa palès. Al gener, el clúster gironí ha exportat carn i despulles d'animals per valor de 152,83 MEUR. L'any passat, durant aquest mateix període, i quan la covid-19 encara no havia arribat, la xifra va ser de 157,63 MEUR (és a dir, un 3% més).

Al costat de les càrnies, la indústria farmacèutica també baixa en exportacions (dels 40,5 MEUR amb què va tancar el gener del 2020 ara ha passat als 35,7 MEUR).



Maquinària i plàstiques, a l'alça

Per contra, a l'altre costat de la balança s'hi troben la maquinària i la indústria de les matèries plàstiques. Tant l'una com l'altra tanquen el mes de gener amb increments d'exportació. En el cas dels fabricants de maquinària, aquest augment se situa en un 24% (dels 32,52 MEUR del gener de l'any passat als 40,60 MEUR del d'aquest 2021).

En el cas dels fabricants de plàstics, aquest percentatge s'enfila fins a fregar el 60% (dels 18,78 MEUR als 30,07 MEUR). Això sí, tot i el bon comportament d'aquests dos sectors, el seu pes dins el global –aquí, continua primant l'agroalimentari- no és suficient per capgirar la davallada que pateixen els altres.



La Xina creix un 52%

Pel que fa a destins, França continua essent el principal mercat per als productes gironins. Sobretot, per la proximitat. Ara bé, aquí les exportacions també noten els efectes de la pandèmia, perquè d'un any per l'altre hi han caigut un 20%. Si al gener de l'any passat les empreses gironines van fer exportacions a França per valor de 135,57 MEUR, aquest gener la xifra ha baixat fins als 108,44 MEUR.

Per contra, un mercat que ha crescut –i molt- ha estat la Xina. Sobretot, per les exportacions de porcí. El gegant asiàtic ja se situava com a segon destí en importància per a les empreses gironines, i durant el gener aquest paper s'ha reforçat. Perquè les vendes que s'hi han fet des del territori han crescut fins a un 52% (passant dels 56,33 MEUR del gener de l'any passat als 86,16 MEUR del gener d'aquest 2021).

Per darrere de França i la Xina, en volum d'exportació, s'hi troben Itàlia (35,42 MEUR), Alemanya (28,96 MEUR), Portugal (25,02 MEUR), Polònia (15,24 MEUR), els Països Baixos (10,91 MEUR) i el Japó (10,21 MEUR).



A Catalunya, un 10% menys

Les exportacions gironines comencen el 2021 amb descens. Això sí, la davallada del 2,5% és molt més atenuada que la mitjana catalana (on aquí, les exportacions cauen més d'un 10%). De totes quatre demarcacions, tan sols Tarragona ha registrat un increment de vendes a l'exterior durant el gener (en concret, de l'1,9%). A Barcelona i Lleida, per contra, les exportacions hi han baixat fins a un 13,2% i un 10,3%, respectivament.