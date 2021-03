Grup Montaner factura 4,6 milions d'euros a la província

Grup Montaner, hòlding d'empreses expertes en serveis de recursos humans, ha tancat el 2020 amb un rècord de facturació a Girona de 4,6 milions d'euros i un creixement del 8,38% a la província gironina l'any de la COVID. A nivell global, la marca aconsegueix facturar 72,2 milions d'euros, tan sols un 4% menys de l'objectiu marcat. Per tant, la facturació d'aquest exercici suposa un èxit en un any tant complicat. Al 2019 el grup va facturar 82,8 milions d'euros, convertint-se en una de les FT1000 empreses que més creixen a Europa segons el Financial Times.

De la xifra de facturació corresponent al 2020 de 72,2 milions, 68,3 milions corresponen a l'activitat a Espanya i 3,9 milions a la d'Andorra i França. Dins del territori estatal, el 45% es concentra a Catalunya, consolidant així el seu lideratge com a empresa de recursos humans al seu sector d'activitat.