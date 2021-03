La planta de Nestlé a Girona estalvia més d'un 35% en aigua en l'última dècada

La fàbrica de Nestlé a Girona ha reduït en més d'un 35% de l'ús d'aigua aconseguida per la factoria de cafè soluble i begudes en càpsules en aquesta última dècada. La factoria ha passat dels 25 metres cúbics per tona fabricada als 16. El centre de producció gironina, que compta també amb circuit tancat amb torres de refrigeració que data dels anys 90, ha realifettzat en l'última dècada millores importants en matèria d'aigua, com la instal·lació d'una planta d'osmosi inversa o l'ampliació de la depuradora, totes dues el 2017.