Les vendes a les grans superfícies de Catalunya cauen un 30,2% al gener arran de les restriccions per frenar la covid-19

Les vendes a les grans superfícies de Catalunya durant el mes de gener van caure un 30,2% respecte al mateix període de l'exercici anterior, un comportament motivat per l'aprovació de noves restriccions per contenir la covid-19. Es tracta de la pitjor davallada des del mes d'abril, coincidint amb l'estat d'alarma, quan les vendes van caure al voltant d'un 33% en termes interanuals, segons les dades presentades aquest dimecres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En comparació al desembre, les vendes van registrar una caiguda encara més accentuada, concretament del 46,4%.

L'únic sector que va incrementar el seu volum d'ingressos durant el mes de gener va ser l'alimentació, amb un creixement interanual del 2,3%. Pel que fa a la resta de productes, les vendes al gener van enfonsar-se un 50% en comparació al mateix mes de l'any passat.