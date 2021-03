Les exportacions gironines cauen un 2,5% al gener fins als 466 milions

Les exportacions gironines comencen l'any en negatiu arran dels efectes de la pandèmia. Durant el gener, les empreses del territori han fet vendes a l'exterior per valor de 466,21 milions d'euros. És un 2,5% menys en comparació amb el mateix mes del 2020, quan la COVID encara no havia fet estralls. Si s'analitzen les dades per sectors, però, hi ha comportaments molt desiguals entre uns i altres.

L'agroalimentari –on s'inclouen les càrnies? registra un descens del 5,5%, i també baixen les exportacions de productes farmacèutics. Per contra, però, la maquinària i les matèries plàstiques remunten vendes. De l'estadística en destaca també que les exportacions a la Xina han crescut fins a un 52% (sobretot, per les vendes de porcí).

Després de tancar l'any superant els 5.800 milions, i fins i tot amb un tímid increment del 0,4%, les exportacions gironines comencen el 2021 a la baixa. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant el gener les vendes del territori a l'exterior s'han situat en 466,21 milions. És un 2,5% menys en comparació amb el mateix mes de l'any passat.

Al darrere d'aquesta davallada, però, s'hi amaguen dues realitats. Perquè si bé hi ha sectors a qui la COVID-19 passa factura, també és cert que n'hi ha d'altres que, malgrat la crisi, aconsegueixen tancar el gener amb bons registres. Dins el primer grup s'hi troba tota la indústria agroalimentària, un dels motors de l'economia gironina.

En aquest cas, durant el gener, les seves exportacions han baixat un 5,5% (situant-se en 215 milions d'euros. Entre d'altres, perquè el clúster carni –que hi té un pes important- ha notat les restriccions imposades per la Unió Europea (UE).