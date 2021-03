Grup Perelada obrirà el seu nou celler l'any vinent després d'invertir-hi 40 milions

Vins i Caves Perelada ha invertit 40 milions d'euros en un nou celler sostenible. Aquest projecte de la família Suqué Mateu converteix el celler en el primer d'Europa en obtenir la certificació LEED Gold, el certificat ambiental i energètic més prestigiós a escala mundial, atorgat pel U.S. Building Council.

El celler està dissenyat per l'estudi RCR Arquitectes, guanyadors del premi Pritzker el 2017, i és pioner en ecoeficiència energètica i disseny ambiental en integrar-se de forma completament respectuosa en el seu entorn i produint el mínim impacte. El disseny arquitectònic es fusiona amb l'obra existent i el paisatge de l'Empordà reforçant el caràcter del lloc on es troba, bressol de la història de Peralada.

La qualificació internacional LEED és concedida per l'U.S. Green Building Council (USGBC), una entitat de caràcter independent i sense ànim de lucre dedicada a impulsar la transformació cap a un model sostenible del sector de l'edificació. En la rigorosa valoració de les diferents variables d'eficiència i sostenibilitat realitzada pel consell, el projecte ha obtingut 68 punts, 8 més dels estrictament necessaris per rebre la certificació «Leadership in Energy and Environmental Design» en la categoria Gold.

L'edificació, que ha suposat una inversió de 40 milions d'euros, es troba en un estadi molt avançat. S'espera que la inauguració de les instal·lacions tingui lloc durant la primavera 2022.

«El nou celler de Perelada aspira a ser un dels projectes del sector vitivinícola europeu més interessants de l'última dècada i vol cristal·litzar la vocació fundacional de la nostra companyia de fer grans vins i evolucionar gràcies a l'experimentació», va declarar Javier Suqué, president de Perelada Vins i Cavis. «I sempre hem cregut que tot això només seria possible prioritzant la integració plena i respectuosa en el nostre entorn i apostant per la innovació i la sostenibilitat a tots els nivells».