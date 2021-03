La meitat de les empreses gironines ha rebut crèdits ICO per la pandèmia

La meitat de les empreses que hi ha a Girona ha rebut finançament de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per fer front a necessitats de liquiditat arran de la pandèmia. En concret, 13.298 companyies de la demarcació han obtingut crèdits d'aquest organisme públic per valor de 1.985 milions d'euros fins al mes de febrer, segons dades facilitades per la Subdelegació del Govern a Girona. La xifra d'empreses equival al 50% de les aproximadament 27.700 que hi ha a la província.

En el darrer any els avals ICO han estat, juntament amb els ERTOs, una de les bombones d'oxigen per a milers d'empreses. En general, la majoria dels receptors dels crèdits han estat micropimes, empreses petites que tenen menys de nou treballadors. També els autònoms i les petites i mitjanes empreses s'han vist obligats a recórrer a aquest tipus de finançament per afrontar la COVID. En aquesta línia, a finals del 2020 la major part dels préstecs eren a llarg termini i els sector més demandants han estat el turisme, l'oci i la cultura.

A Catalunya els avals ICO per fer front a necessitats de liquiditat han arribat a 118.013 empreses que han rebut 21.618 milions d'euros, unes xifres que la situen com la primera al llistat de totes les comunitats autònomes.

La delegada del Govern a Cataluña, Teresa Cunillera, ha subratllat aquesta setmana l'aposta del Govern per ajudar les empreses i els autònoms davant de les conseqüències de la pandèmia i ha recordat el compromís de l'executiu que lidera Pedro Sánchez amb el teixit econòmic català.

Al conjunt d'Espanya s'han portat a terme 1.003.342 operacions de finançament que han permès mobilitzar 120.799 milions d'euros. Els avals ICO han beneficiat especialment els sectors més afectats per la pandèmia, amb 48.890 milions d'euros, principalment del sector turístic i cultural, però també del transport i l'automoció.

Per la seva banda, l'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat 55,7 milions d'euros a través de 331 operacions a més de 200 empreses de la província. La major part d'aquestes es troben a la comarca del Gironès (60), seguida de l'Alt Empordà (45), la Selva (44) i el Baix Empordà (43). En menor mesura, l'ICF ha assistit a la Garrotxa (25 empreses), Pla de l'Estany (16) i Ripollès (12). En aquesta línia, el 72% del finançament ha anat destinat a fer front a les necessitats per la COVID-19.