Vuit de cada deu economistes de Girona demanen més suport públic a l'empresariat

Prop d'un 81% dels economistes gironins considera que el suport de les administracions públiques a les empreses de la província hauria d'haver estat superior. Segons una enquesta elaborada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya, només un 2,6% dels enquestats creu que aquest recolzament ha estat suficient.

El degà del Col·legi, Oriol Amat, i el responsable tècnic de l'Enquesta de Situació Econòmica de l'ens, Xavier Segura, van presentar ahir les principals conclusions de l'Enquesta de Situació Econòmica d'Hivern de 2021 realitzada entre l'11 de febrer i el 10 de març i a la qual han donat resposta 1.362 economistes. L'Enquesta de Situació Econòmica del Col·legi es fa des de la tardor de l'any 2001 en tres moments: a la primavera, la tardor i l'hivern.

Una de les qüestions que ha abordat l'Enquesta de Situació Econòmica d'Hivern 2021 és quines haurien de ser les prioritats econòmiques del nou govern de la Generalitat. Els economistes catalans consideren que, des de la perspectiva econòmica, una de les qüestions més rellevants que hauria d'abordar el nou govern de la Generalitat és la de la recuperació dels sectors i activitats més afectats per l'impacte de la COVID-19. Un 64,7% dels enquestats han assenyalat aquest objectiu entre els tres principals.

A continuació apareixen l'ocupació (23,4% dels enquestats l'han considerada dins les tres principals prioritats), la reindustrialització (21,3%) i la sanitat (20,8%), el creixement del PIB (16,7%), l'R+D+i (15,2%), la fiscalitat (15,1%), la digitalització (12,7%), la racionalització de la despesa (11,7%) i l'educació i la cultura (10,7%).

Un dels elements que es tenen sempre en compte a l'Enquesta de Situació Econòmica del Col·legi d'Economistes de Catalunya és la valoració de la situació de l'economia. La immensa majoria (un 88%) dels economistes que han participat en l'enquesta d'hivern del Col·legi d'Economistes de Catalunya creu que l'economia catalana està pitjor ara que fa 12 mesos a conseqüència del fortíssim impacte que han tingut la COVID i les restriccions en l'activitat econòmica. Aquests resultats són similars, tot i que una mica més optimistes, als de l'enquesta de tardor (aleshores va ser un 96,2% el que va dir que la situació era pitjor que la d'un any abans). D'altra banda, l'índex de Confiança dels Economistes que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant de la situació econòmica general tenint present tots els factors que hi incideixen cau en relació amb fa un any i passa del 5,44 al 3,63 per a l'economia catalana i del 5,21 al 3,58 per a l'economia espanyola. Deixa, però, enrere el mínim assolit per l'economia catalana en la passada tardor (3,54) i el mínim per a l'economia espanyola en la primavera del 2020 (3,33). La previsió és que l'índex es recuperi i se situï en el 4,15 a finals d'any a l'economia catalana i en el 4,06 per a l'economia espanyola.

Atur, en tercer lloc

En relació amb els principals problemes de l'economia catalana, la crisi sanitària provocada per la pandèmia continua sent, amb molta diferència, el principal problema que afecta l'economia catalana, tot i que el percentatge dels enquestats que la inclouen entre els tres principals problemes (85,8%) és una mica inferior al registrat en les enquestes anteriors (88,2% a la de tardor i 90,3% en la de la primavera). La situació política passa a ser el segon problema per a un 45,6%, per davant de l'atur, el qual se situa ara com el tercer problema més greu amb el 45,0%.