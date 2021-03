Auguren a Girona la pitjor caiguda de contractació de Catalunya per Setmana Santa

La contractació a Girona per Setmana Santa es desplomarà enguany un 11%, la major caiguda de Catalunya. Així ho preveu la companyia de recursos humans Randstad, que augura que es registraran 1.310 contractes de cares a la campanya.

Per Randstad, el motiu que la xifra de contractes sigui aquest any inferior a la de 2020, quan la Setmana Santa va tenir lloc en ple estat d'alarma, rau en el fet que la contractació va començar diverses setmanes abans, quan les expectatives no eren tan negatives com que les són ara.

«Les restriccions a la mobilitat i els tancaments perimetrals han fet malbé les poques esperances que es tenien en la Setmana Santa com a generadora d'ocupació i, per tant, dinamitzadora de l'activitat econòmica. Les expectatives en general són pitjors que l'any passat, però algunes regions milloraran les seves xifres gràcies, en gran part, a les possibilitats que ofereixen les restriccions més laxes per a l'hostaleria», assegura Valentín Bote, director de Randstad Research. En l'àmbit provincial, Barcelona registrarà el major volum de contractes (8.700) i la caiguda menys acusada (-1,6%). Per part seva, Tarragona signarà 1.410 contractes (10,4% menys que l'any passat), i Lleida, 500 (-6,7%).