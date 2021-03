L'ingrés mínim vital arriba a més de 5.000 gironins el mes de març

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha arribat al març a 1.605 llars de la província de Girona en les quals viuen 5.076 persones, i de les quals més del 49% són menors d'edat. Les llars incloses en la nòmina de març, que s'abonarà en els pròxims dies i que suposa un ingrés de mitjana per a les llars beneficiades de 463,58 euros, estan formades per 2.499 menors d'edat i 2.577 adults. En el conjunt de Catalunya el suport del Govern arriba al març a 13.694 llars catalanes en què viuen 40.925 persones, de les quals més del 43% són menors. La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va recordar que el Govern ha destinat prop de 1.000 milions d'euros en menys d'un any a combatre la pobresa, especialment la pobresa infantil.