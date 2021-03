Les motos elèctriques de Silence aterren a Girona amb una botiga física

El fabricant català de motos elèctriques Silence ha aterrat a Girona amb una botiga física al centre de la ciutat. La companyia catalana, que agrupa prop de 200 treballadors i lidera el mercat espanyol en el seu sector, posa un peu per primer cop a les comarques gironines i ho fa de la mà de la firma empordanesa Interdiesel SA, que serà la representant de la marca a la província.

Silence oferirà tres models: el seu model prèmium, S01, la S02, amb prestacions semblants però més econòmica (uns 4.600 euros) i el ciclomotor Low Speed de 3.200 euros. A més, la firma també ha anunciat descomptes per la compra. Els vehicles estaran a la venda, tot i que també hi ha la possibilitat de renting, una modalitat que ja han adoptat algunes empreses a Girona, com ara MediaMarkt.

Una de les característiques de les motos és que tenen una bateria extraïble que permet la càrrega a les llars o a la feina, amb cost estimat de 60 cèntims d'euro per càrrega completa. Les prestacions es completen amb una autonomia de 127 quilòmetres i una velocitat autolimitada a 100 quilòmetres per hora.

L'establiment, situat al carrer Joan Baptista La Salle, va ser ahir inaugurat de manera oficial pel CEO de la companyia, Carlos Sotelo, que va estar acompanyat pel gerent d'Interdiesel, Robert Espigol, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el pastisser Jordi Roca.

Espigol va subratllar el repte que suposa embrancar-se en un projecte totalment diferent. «Fins ara els projectes que teníem eren de quatre o més rodes, i ara serà de dues rodes i a la capital gironina», va destacar. En aquesta línia, el CEO de la marca a la província va ressaltar que «estem immersos en un canvi de model energètic, i tots tenim necessitat d'una nova mobilitat neta i sostenible».

El CEO de la companyia, Carlos Sotelo, va explicar que el repte de Silence és «crear riquesa a les nostres ciutats», i es va mostrar convençut de «seguir fabricant aquí molts anys». Silence té la seva seu a Esplugues de Llobregat i compta amb una factoria a Molins de Rei. Després d'un any complicat (a banda dels estralls de la pandèmia, la fàbrica va patir un incendi), la companyia veu el futur amb optimisme. Sotelo va destacar que «estem aconseguint més contractes arreu d'Europa i estem tenint una bona acollida a les ciutats». També va expressar el desig que la marca arreli a Girona, no només pel que fa a les vendes sinó també en relació amb els serveis, com el motosharing, lloguer de curta duració de motocicletes que ja està present en grans ciutats com Barcelona.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Girona va obrir la porta a acceptar aquest servei en un futur. «És una fórmula molt eficient. No té sentit que les persones tinguin vehicles que només utilitzen un 10% del seu temps, i la resta del temps estiguin ocupant espai a la via pública o en un pàrquing. Aquesta seria una mesura molt intel·ligent», va dir Madrenas.

L'acte d'inauguració va comptar també amb la presència del pastisser Jordi Roca, que va obsequiar la marca amb uns bombons especials per a l'ocasió. Posteriorment tots ells van provar les motos de la marca pel centre de la ciutat.