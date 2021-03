La indústria alemanya respon a Bill Gates en la seva campanya contra la carn» era el titular d'una nota publicada el passat dia 9. Bill Gates, fundador de Microsoft, ha publicat un nou llibre (Com evitar un desastre climàtic) en el qual fa una crida al consumidor perquè es decanti per substituts de la carn i així poder combatre el canvi climàtic. Penso que hi ha persones més creïbles si tenim en compte que Bill és soci d'una empresa, fundada el 2009 a Los Angeles, que produeix substituts de la carn a força de proteïnes vegetals. La indústria alemanya de la carn, davant d'aquesta, en certa manera, provocació, ha volgut respondre'l, per la qual cosa li ha escrit una carta oberta.

En primer lloc, no volen deixar d'agrair la seva tasca de filantrop en molts projectes socials i agraris duts a terme a l'Àfrica, durant les últimes dècades.

En segon lloc, li recorden que l'origen majoritari dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) procedeixen del transport i de la indústria i no de la ramaderia, encara que molts grups tracten de confondre el consumidor en aquest sentit, li recorden que no és original.

A Alemanya, segons les dades que aporten, les emissions del sector agrari representen el 7,4% cent de les emissions totals de CO2 i a més entre 1990 a 2018, les emissions de GEH d'origen agrari s'han reduït en un 20%. Aquesta reducció ha estat d'un 40% a nivell de la UE. En tercer lloc, assenyalen que la seva credibilitat està soscavada en haver invertit milions de dòlars en l'empresa Beyond Meat.