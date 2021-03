Una escola de segones oportunitats per a 1.400 joves de les comarques gironines

L'Andrea té 19 anys, és d'Honduras. Ja tenia el batxillerat fet però quan va arribar aquí es va trobar sense feina i sense possibilitat de seguir estudiant. L'any passat va participar com a usuària al projecte Start Noves Oportunitats organitzat pel Servei Català d'Ocupació (SOC). Es va treure el certificat de professionalitat de càtering i actualment està fent el Keepworking, una formació transversal per accedir al mercat de treball. El seu objectiu, explica, és fer «alguna cosa relacionada amb la inermeria i amb la salut».

L'Andrea és una de les usuàries actuals del programa Sart Noves Oportunitats, una iniciativa que ha donat la possibilitat d'obtenir una feina o de tornar a estudiar a un total de 1.462 joves a les comarques gironines des de la seva creació el 2015. L'eficàcia d'aquest projecte queda pal·lesa en els resultats de l'última edició (2018-2020): Dels 633 joves inscrits, 158 han obtingut contracte de treball, mentre que 133 han retornat al sistema educcatiu reglat.

A Girona aquest programa està liderat per les fundacions Oscobe i Intermedia i té punts d'actuació arreu de la província: Girona, Figueres, Olot, Palamós, La Bisbal, Blanes i Santa Coloma de Farners.

La directora del programa, Anna Nouguet, explica que la iniciativa funciona com una escola de segones oportunitats. La majoria de participants són joves que no han acabat l'ESO, o ho han fet amb un nivell baix, i que es troben que no poden seguir estudiant i tampoc accedir al mercat laboral. El 65% són joves d'entre 16 i 18 anys, tot i que el programa dona cobertura fins els 24 anys. I la major part d'ells venen derivats de diferents punts: des del Department d'Ensenyament, des de l'Oficina de Treball, des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), etc.

El programa té una durada de dos anys i està estructurat en quatre fases. La primera és un sevei d'orientació per definir el projecte professional. «Treballem amb el jove la definició del seu projecte no només professional, sinó també vital, i té una durada d'entre entre dues i sis setmanes». La segona fase és l'execució d'aquest projecte. «Escullen l'intinerari, que pot ser educatiu o laboral. En l'educatiu, oferim una aula oberta basada en formació vinculada al retorn al sistema educatiu; en el laboral, oferim una formació professionalitzadora per a la inserció laboral». En aquest sentit, la directora del programa ressalta que «el jove des que entra té una tutorització i un seguiment», que s'inclou en la tercera fase. En aquest punt, l'usuari rep un suport integral d'un tutor o tutora que acompanya els joves en diferents àmbits.

La darrera fase és la del suport a l'escolaritat o a la inserció laboral, que acaba amb un contracte de més de quatre mesos en alguna empresa o el retorn a les aules. Noguet subratlla que el percentatge d'usuaris que finalitzen el programa amb èxit és elevat, i apunta que les noies solen optar més per la continuació dels estudis, mentre que els nois tiren més cap a l'obtenció d'una feina.

A banda de l'equip de 24 persones que integra el programa i del suport de les fundacions i entitats, la col·laboració de les 308 empreses que hi participen és fonamental. Una d'aquestes és el taller mecànic Feu Vert Espai Gironès. La companyia ofereix pràctiques de 180 hores, tant al taller com a la botiga i al magatzem, i dues xerrades anuals als joves de Start Noves Oportunitats. «És un primer tastet del món laboral», explica el seu director, Eduard Oliveras, que afegeix que sempre que les circumstàncies econòmiques ho permeten intenten contractar-los per la temporada d'estiu. «Si després veiem que van bé, ens plantegem la possibilitat de quedar-nos-els».