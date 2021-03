GM Food es reforça a Andalusia

GM Food ha decidit reforçar la seva presència a Andalusia i ha segellat una aliança estratègica amb la cadena de supermercats Tu Súper, amb seu a Granada. La companyia gironina dedicada a la distribució alimentària es converteix en el proveïdor oficial de la firma andalusa, i posa a la seva disposició les prop de 20.000 referències de productes de marca pròpia i de fabricant.

Amb l'acord, Tu Súper aprofitarà l'extensa xarxa de distribució de GM Food a la regió, on compta amb una plataforma de distribució de 34.000 metres quadrats al municipi de Fuerte de Piedra.

GM Food té actualment a Andalusia una plantilla de 240 persones i treballa amb 170 proveïdors. A més, la companyia compta en aquesta comunitat amb nou centres de cash&carry GMcash a Almeria, Cadis (2), Granada (2), Màlaga (3) i Sevilla, una benzinera GMOil, i 63 supermercats franquiciats amb les marques Suma i Proxim, i detallistes i distribuïdors locals.

Per al director de l'àrea de retail de l'empresa gironina, Jordi Arredondo, «aquesta aliança permetrà reforçar la presència de la nostra empresa a Andalusia gràcies a la incorporació d'una cadena amb un gran potencial de creixement com és Tu Súper». Aquesta companyia es va crear el 2006 i compta amb nou centres, comptant els propis i les franquícies, repartits en localitats de les províncies de Granada, Màlaga i Sevilla.

Empresa en expansió

Actualment es troba immersa e una nova fase d'expansió, amb tres noves obertures previstes per aquest any. L'exercici anterior va superar els 10 milions de facturació amb una aposta basada en la «modernització de les instal·lacions, la proximitat i l'excel·lència».