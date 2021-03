El nombre de contractes formalitzats al mercat de lloguer a Catalunya ha caigut un 16,6% el 2020, però el preu s'ha mantingut estable respecte a l'any anterior, amb una mitjana de 734,3 euros al mes. Per la seva banda, el nombre de contractes del mercat de compravenda ha baixat un 19,1% i el preu per metre quadrat ha incrementat un 1,5%. La construcció d'habitatges s'ha vist afectada per la crisi sanitària i el 2020 s'han iniciat un 21,7% menys d'habitatges.