Telefónica acomiada el cap de ciberseguretat per suposat frau

Telefónica ha acomiadat al cap del negoci de ciberseguretat, Pedro Pablo Pérez, i a tres dels seus subordinats per un presumpte frau en diverses operacions corporatives d'aquesta unitat de negoci.

La multinacional investiga un possible conflicte d'interessos i pràctiques contràries a la companyia. Sospita que hi ha hagut irregularitats en les contractacions amb proveïdors i en operacions corporatives amb altres companyies, segons aquestes mateixes fonts. Telefónica va declinar fer cap comentari encara que assegura que el codi ètic és d'obligat compliment per a tots els treballadors.

Les irregularitats investigades s'haurien produït dins d'Eleven Paths, marca integrada en la filial Telefónica Tech i en la qual s'enquadren els serveis de ciberseguretat de l'operador. A més de Pérez, Alicia Hurtado, product manager de riscos i regulació, i Miguel Fernández Pavía, gerent d'Implantació, Projectes i Serveis de Seguretat en Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, també van ser acomiadats. Hi ha un tercer directiu acomiadat del qual no ha transcendit la identitat.

Reestructuració

L'acomiadament es va executar a fnals del febrer passat i es va emmarcar dins del pla de reestructuració d'una de les apostes de la companyia, Telefónica Tech, en el qual María José Almazor va passar a ser consellera delegada de la nova divisió de ciberseguretat i Cloud de Telefónica Tech en substitució de Pedro Pablo Pérez. Fins llavors, Almazor era consellera delegada de Telefónica España.