L'hegemonia de Mercadona

Mercadona segueix com a líder destacat del sector de la distribució a Espanya, però mira de reüll les estratègies del «discount» alemany (Lidl i Aldi), que consolida la seva posició rellevant en el mercat com a experts en preus baixos. La cadena presidida per Juan Roig va mantenir el 2020 una quota de mercat del 24,5% en volum i fins al 27% en valor, segons dades de Kantar. Per al director de Retail de Kantar, Florencio García, Mercadona és actualment la firma europea que ha aconseguit la major fidelitat per part dels consumidors, i això que durant el 2020 de pandèmia la seva quota de mercat va baixar una mica. En canvi, la firma alemanya Lidl va passar a ocupar la tercera posició del rànquing de la distribució alimentària, per darrere de Carrefour.

El sector de la distribució espanyol està molt atomitzat, però al mateix temps dibuixa líders clars. El líder del sector és Mercadona, amb una quota de mercat segons Kantar del 24,5%, seguida a distància per Carrefour, amb el 8,4%; Lidl, 6,1%; Dia, 5,8%; Eroski, 4,8%; Alcampo, 3,4%; i Consum, amb un 2,8%. Per primera vegada, Lidl arriba al tercer lloc. Però a totes les autonomies, en els tres primers llocs hi ha algun líder autonòmic. En el vuitè lloc hi ha El Corte Inglés.

Segons dades de Kantar, el comerç de proximitat que engloben les cadenes autonòmiques i els especialistes suposen el 38,1% de la quota de mercat en valor. El comerç tradicional atreu una quarta part de les vendes. El «discount» va afrontar aquest auge de la distribució autonòmica mitjançant l'obertura de botigues. L'any passat la cadena alemanya va inaugurar 43 noves botigues, amb una inversió de més de 240 milions d'euros. La majoria d'aquestes noves botigues es van situar a nuclis urbans. Aldi també va apostar per les obertures i ja disposa de 330 botigues, i preveu obrir-ne 40 aquest 2021, la majoria urbanes, és a dir, de proximitat.

S'auguren «moviments per posicionar en preu algunes cadenes davant de la competència», segons Kantar. L'anunci d'arribada al mercat espanyol de l'ensenya russa «discount» Mere és un element més per pensar que algunes ensenyes volen retallar preus per evitar nous competidors, encara que per al responsable de Retail de Kantar serà difícil la seva entrada al mercat espanyol «llevat que compri una cadena «. Els processos de concentració poden ser la notícia d'aquest 2021.

L'anàlisi de Kantar, gelós amb les seves dades autonòmiques, revela no obstant el bon paper de la cadena Bon Preu l'any passat a Catalunya. Segons l'opinió de García, «Bon Preu ha recollit l'halo històric que va tenir durant molts anys Caprabo com a cadena més identitària de Catalunya i això li està servint per créixer en nivells de fidelització, també en la venda en línia». En el mercat català s'ha assentat Mercadona, però destaca també la irrupció en el mercat d'Amazon. Kantar també destaca que Consum creix clarament de la mà d'una efectiva targeta de fidelització que ha conquerit els seus clients. «La clau és que Consum no fa promocions sense sentit, treballa les promocions de manera acurada adaptant-les a la compra habitual del client», explica García. Aquest tipus de targetes també estan guanyant protagonisme a Lidl i Carrefour, i la de DIA és la que té un major nombre de clients registrats. També destaca a Catalunya el creixement de Condis i d'Ametller Origen. A Galícia despunten també Tabisa o Vegalsa. Així, les firmes autonòmiques han guanyat pes.

Mercadona ha retallat la quota de mercat en la venda de productes frescos un 1,2%, i els analistes li aconsellen que potenciï aquest segment de mercat. En el cas de Lidl, Kantar destaca que ha arribat al 22,4% de quota en productes per a vegetarians, o que Aldi ha aconseguit l'11,7% de quota en productes eco. «Els retailers han de reinventar els seus lineals per captar oportunitats, especialment pel que fa a experiències de compra adaptades a un consumidor amb més temps a casa», diu García, i insta Mercadona a promoure productes per cuinar a casa, a Carrefour la venda d'esnacs i a Lidl millorar l'oferta de productes per a esmorzar.