L'estafa del fals «broker» gironí supera els 15 milions d'euros

El jutjat d'Instrucció número 2 de Girona ha decidit prorrogar un màxim de dos anys la presó provisional a Iban Juvanteny Gómez, el fals «broker» acusat d'una estafa multimilionària. Segons els documents aportats a la causa, un total de 207 perjudicats reclamen més de 15 milions d'euros. La xifra gairebé duplica els vuit milions d'euros que ell mateix va admetre haver reunit en una declaració poc després d'entregar-se a la justícia l'abril de 2019.

Des de l'any 2012 i fins al 2019, Iban Juvanteny es va fer passar per un broker que oferia elevades rendibilitats. Assegurava treballar per Barclays, tot i que també operava pel seu compte. Desenes d'amics, coneguts i familiars, així com inversors privats que van saber de la seva existència, van confiar els estalvis a Juvanteny.

Alguns dels perjudicats que han declarat en la causa expliquen que van contactar amb el fals broker gràcies a coneguts -alguns dels quals treballaven en entitats financeres- i que hi van confiar, en part, per la solvència que econòmica que aparentava tenir: conduïa vehicles d'alta gamma i freqüentava establiments d'alt nivell. Els testimonis i documentació aportada a la investigació fan sospitar que tot plegat va ser un frau de dimensions colossals.

Juvanteny va traslladar-se a Anglaterra després d'haver fet els estudis d'Econòmiques a la Universitat de Girona. En teoria, va anar a estudiar un màster en finances a Leeds. Però ell mateix, en una carta adreçada a la seva dona poc abans de ser detingut, confessava que ni havia acabat la carrera ni havia cursat el màster.

Pel que fa a les suposades inversions de Juvanteny, en l'acte judicial on s'acorda la pròrroga de la presó provisional es constata que no s'ha trobat «cap rastre» de l'operativa de Juvanteny en els dispositius electrònics que se li van intervenir. Del que sí que hi ha constància és «de la participació de l'investigat en casinos i apostes».

De fet, l'única imatge pública coneguda de l'acusat, és de la seva presència en un casino de Leeds el març de 2017, on va guanyar 5.001 lliures esterlines (una mica més de 5.800 euros) a les escurabutxaques.

Cap inversió acreditada

En totes les seves declaracions, així com en correus electrònics i missatges enviats a inversors, Juvanteny assegurava que va estar invertint el capital, i parlava de diferents operacions en curs que permetrien retornar el capital als inversors. No obstant això, la jutge instructora es mostra taxativa: «A dia d'avui no ha aportat cap justificació ni del destí dels diners ni del seu relat».

Davant del fiscal, Juvanteny va dir que va estar invertint fins al 2017, any a partir del qual hauria acumulat pèrdues, motiu que el va portar a mentir als seus clients. A partir d'aquell moment, segons la seva versió, destinava les aportacions dels nous clients que captava a pagar els interessos dels primers inversors o a retornar les quantitats invertides.

Malgrat que en la seva declaració no va detallar el sistema que havia emprat, fonts de la investigació van concretar que hauria utilitzat els seus contactes per aconseguir quantitats de com a mínim 25.000 euros per inversor. El principal perjudicat reclama més d'un milió d'euros a Juvanteny.

Tot i allargar la situació de presó provisional, la jutge manté que és eludible pagant una fiança de tres milions d'euros. Una quantitat inèdita en la història dels jutjats gironins, i que es justifica pel fet de tractar-se d'«una estafa piramidal amb guanys multimilionaris, la major part dels quals continua sense aparèixer». Per això, la magistrada apunta que «únicament la prestació d'una fiança rellevant podria compensar els riscos» de la sortida de la presó.