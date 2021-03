Seat anuncia un nou model elèctric urbà per al 2025

Seat vol produir 500.000 cotxes elèctrics a l'any a la seva planta de Martorell per a tot el grup Volkswagen, però reclama un "compromís clar" de la Comissió Europea, a través dels fons europeus, per electrificar la planta. En una roda de premsa aquest dilluns, Seat ha anunciat que llançarà al mercat un nou vehicle elèctric urbà el 2025, que valdrà entre 20.000 i 25.000 euros, però encara no confirma que el model es fabriqui a Catalunya. De fet, la planta de producció s'anunciarà "en els propers mesos", i la companyia vincula els plans a la implicació de la Comissió Europea i el govern espanyol. L'anunci s'emmarca en el projecte global de Seat amb una quinzena d'empreses més, i que inclou comptar amb una fàbrica de bateries.

Tot i que no ha volgut donar detalls, Griffiths ha admès que hi ha "converses" amb diversos socis necessaris per ajudar Volkswagen a comptar amb una fàbrica de bateries. "Si Espanya vol ser competitiva, ha de tenir almenys una fàbrica de bateries en el seu territori", ha dit Griffiths, que ha recordat que Volkswagen encara no ha confirmat que situï a l'Estat una de les sis gigafactories de bateries que té previstes per als propers anys.

"Planegem 500.000 vehicles elèctrics a Martorell per a les diferents marques de Volkswagen, però ens cal un clar compromís del govern espanyol i la Comissió Europea", ha insistit el president de Seat, reiterant que la companyia no pot "transformar tota la indústria" per sí sola.

En aquest sentit, Griffiths ha dit que si es vol fabricar un vehicle elèctric el 2025 s'han de prendre decisions "ràpid, aquest any". El futur de Martorell, ha apuntat el president de Seat, serà totalment elèctric en el futur, especialment a partir del 2030. Preguntat sobre què passarà amb Seat a Martorell si no s'aconsegueix una planta de bateries, Griffiths ha dit que ell és "optimista" i que no contempla aquesta opció.

"Aquest escenari no és un dels meus, no és pel que treballo cada dia amb el meu equip. Necessitem el suport del govern espanyol i la Comissió Europea, no és només important per a nosaltres, sinó per Espanya i la Unió Europea", ha remarcat.

Condicions per l'electrificació

En aquest sentit, Griffiths ha dit que la demanda de vehicles elèctrics a Espanya ara mateix és a la cua d'Europa, amb un 4,7% del total dels vehicles, i ha reclamat que s'augmenti fins almenys el 10% del total al tancar l'any, amb uns 100.000 cotxes. A més, Seat també exigeix que a l'Estat hi hagi 20.000 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, per sobre dels 8.000 actuals. "Demanem suport per crear la demanda per a cotxes elèctrics, el MOVES III és clau", ha remarcat Griffiths.

"Només quan aquest pas es completi, estarem preparats per centrar-nos en on localitzar els vehicles elèctrics", ha afirmat el president de Seat, que ha apuntat a la importància de comptar amb una fàbrica de bateries per poder fabricar aquest tipus de cotxes.

El pla de Seat, si es materialitza i permet la fabricació de vehicles elèctrics i bateries, podria permetre tenir fins a uns 30 milions d'euros addicionals al PIB i crear més de 500.000 llocs de feina a Espanya. Però actualment no hi ha cap fàbrica de bateries al sud dels Alps, i el sector automobilístic apunta que, sense aquest tipus d'instal·lacions i amb una fabricació de vehicles elèctrics que tenen un menor cost laboral, Espanya podria perdre competitivitat en aquest àmbit.

Griffiths ha dit que l'objectiu de Seat és mantenir el nivell d'ocupació en els propers anys, però molt depèn de si es materialitza l'electrificació de la planta, que implicaria generar nova ocupació per a joves i també "requalificacions" per al personal actual. En aquest sentit, l'objectiu de l'empresa és estendre un any més el conveni col·lectiu actual, que acabava el 2020, perquè hi ha "decisions molt rellevants" que poden afectar-lo. "S'ha de negociar amb el comitè d'empresa", ha apuntat Seat.

Resultats

Durant la roda de premsa, Seat també ha presentat els resultats del 2020, que d'acord amb el sistema espanyol inclou unes pèrdues operatives de 418 milions d'euros, respecte als beneficis de 352 milions del 2019. Si es consideren les pèrdues després d'impostos, la xifra arriba als 194 milions d'euros, lluny dels 346 milions de beneficis de l'any passat.

Seat atribueix aquests resultats a l'impacte de la pandèmia, que ha estat especialment dur en els seus mercats més importants (Espanya, Regne Unit i Itàlia). Les vendes han caigut un 26%, fins a les 427.000 unitats, respecte a les 574.100 de l'any anterior. El volum de negoci, per tant, ha caigut un 21% fins als 8.748 milions d'euros.

Tot i això, Seat confia en recuperar la rendibilitat aquest 2021, amb els nivells de vendes i volums previs a la pandèmia, i defensa que l'empresa és sòlida. Entre els plans de la companyia, Griffiths ha anunciat que CUPRA llençarà al mercat el Tavascan 100% elèctric l'any 2024.