Andreu Bru: «La transformació digital permet créixer i millorar la competitivitat»

Pimec i Endesa han posat en marxa un programa de transformació digital per ajudar a 100 petites i mitjanes empreses catalanes amb un pla que els ha de permetre créixer i millorar la seva competitivitat. El projecte compta amb una inversió de 250.000 euros d'Endesa i forma part de la segona fase del Pla de Responsabilitat Pública.

Quin és l'objectiu del programa?

D'entrada, aconseguir que les empreses es digitalitzin. I en segon lloc, que comencin a abordar projectes de transformació digital, aprofitant les tecnologies existents. En un context de pandèmia, moltes empreses es plantegen iniciar un procés de digitalització en alguna de les dimensions del seu negoci però tenen dificultats per incorporar les tecnologies a la seva estratègia i organització.

De quina manera ajuden a les 100 pimes seleccionades?

Durant els propers mesos s'establiran les estructures necessàries per liderar el seu propi procés de canvi digital, s'identificaran, es prioritzaran i s'impulsaran els projectes de transformació digital que siguin més convenients per a cada empresa. A més, les empreses compten amb l'acompanyament i el suport necessaris amb l'assignació d'un consultor de pimes expert en transformació digital.

Quin és el paper del consultor?

Fa una diagnosi digital i de ciberseguretat per identificar vulnerabilitats i accions de millora, l'establiment d'un pla d'accions i un road map amb una projecció a mig-llarg termini, així com un seguiment periòdic posterior per assegurar la correcta implementació d'aquesta transformació. A més, mentre duri el programa, els participants podran accedir també a sessions de masterclass i píndoles informatives que es posen a la seva disposició per ajudar-los durant tot el procés.

Posen èmfasi en els protocols en matèria de ciberseguretat. És important que les empreses hi apostin?

És bàsic. La patronal Pimec tenim molta sensibilitat en la ciberseguretat, un tema que costa molt que les empreses hi inverteixin. Hem detectat que les mesures de protecció són inexistents en moltes empreses, hi ha certa reticència i hem de canviar aquesta dinàmica. Per això hi apostem i els donem eines, així com també fem una sessió grupal perquè tots els treballadors coneguin les mesures de seguretat i els protocols d'ús que han de fer els professionals que estan connectats als sistemes informàtics.

A qui va dirigit el projecte de transformació digital?

El programa es 100% gratuït i està dirigit a les empreses amb la voluntat de facilitar-los la implementació de tecnologies 4.0, i millorar la seva adaptació en un entorn cada vegada més canviant i competitiu. La transformació digital permet créixer i millorar la competitivitat.

Les pimes s'han d'adaptar a un entorn cada vegada més canviant i competitiu. En són conscients aquestes empreses?

Cada vegada més. Hi ha empreses que estan digitalitzant processos de gestió de vendes, relació amb els clients... i altres empreses més madures en l'àmbit digital que ja pensen per exemple en intel·ligència artificial, amb tecnologies més avançades.

Les empreses que participen al programa de transformació digital de quins sectors són?

Majoritàriament del sector serveis (58%) i de la indústria (23%). També del sector comerç (10%), i un petit percentatge del sector primari i d'empreses dedicades a les energies. 74 són de la demarcació de Barcelona (10 de les quals de la Catalunya central), 13 de Tarragona, 7 de Girona i 6 de Lleida.



El Pla de Responsabilitat Pública d'Endesa

El programa de transformació digital forma part de la segona fase del Pla de Responsabilitat Pública d'Endesa. Dotat amb 25 milions d'euros, el pla es va activar el març de l'any passat arran de l'emergència sanitària de la covid, i en una primera fase va destinar 12 milions d'euros en l'ajuda mèdica i sanitària.

En aquesta segona fase, el pla s'orienta a donar suport a pimes, desocupats i famílies i col·lectius en situació de vulnerabilitat; se centra en dos eixos:



Endesa Famílies. Projectes per donar suport a famílies en situació de vulnerabilitat en els territoris més afectats. Endesa vol minimitzar el risc d'exclusió i per això ajuda a la cobertura de les necessitats bàsiques com ara educació i ocupació.

Projectes per donar suport a famílies en situació de vulnerabilitat en els territoris més afectats. Endesa vol minimitzar el risc d'exclusió i per això ajuda a la cobertura de les necessitats bàsiques com ara educació i ocupació. Endesa Activa. Mesures que propicien la reactivació del teixit empresarial, a través de l'assessorament, la digitalització i el suport econòmic a Pimes. També es fan plans específics per a la reactivació local amb col·laboracions amb entitats i institucions especialistes en el mentoring individualitzat d'empreses.

La companyia elèctrica Endesa calcula que el Pla de Responsabilitat Pública arriba als dos milions de beneficiaris a través de 150 projectes que ja s'ha realitzat o que estan en marxa.