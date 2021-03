Competència autoritza l'absorció de Bankia per CaixaBank però imposa algunes condicions per evitar exclusió financera

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda a la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, però ha imposat algunes condicions per evitar riscos "d'exclusió financera" en alguns municipis. La CNMC ha identificat 86 codis postals on l'entitat resultant quedarà en situació de monopoli o duopoli, especialment en zones rurals. "En aquests casos, l'absorció suposa una amenaça per a la competència efectiva en determinats àmbits del mercat de banca minorista", ha recalcat la CNMC. Per això, CaixaBank-Bankia ha acceptat un seguit de compromisos com no abandonar cap municipi on no hi hagi competidor o a mantenir les mateixes condicions als clients de Bankia en zones on es quedi en règim de monopoli, entre altres.

Aquest últim supòsit –monopoli de la nova CaixaBank- succeeix en 21 codis postals a Espanya i l'entitat es compromet a mantenir les condicions dels productes contractats per clients de Bankia durant tres anys. A més, també ha acordat no cobrar comissions a clients de Bankia per realitzar operacions a finestreta durant tres anys a cap dels 86 codis postals identificats com a problemàtics per la lliure competència i avisar amb temps als clients de Bankia de les noves tarifes. Finalment, també hi ha el compromís que durant un any i mig els clients d'ING, Euro 6000 i Banc Sabadell puguin accedir als caixers de Bankia/CaixaBank amb les mateixes condicions.

"Després de l'anàlisi de tots els mercats, la CNMC ha conclòs que l'absorció de Bankia per CaixaBank no suposarà una amenaça per a la competència efectiva en els mercats de banca corporativa, banca d'inversió, factoring, targetes, TPV, producció i distribució d'assegurances i gestió de fons i plans de pensions", ha enumerat Competència. "I això perquè, en aquests mercats, o bé les quotes resultants no són preocupants o bé l'addició de Bankia és reduïda i no afecta la competència", ha assenyalat l'organisme presidit per Cani Fernández. La CNMC sí que ha trobat però diverses "amenaces" en el mercat de banca minorista i un risc d'exclusió financera en els citats 86 codis postals.

Per això, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha 'arrencat' aquest seguit de compromisos a la nova CaixaBank per finalment donar el vistiplau a la fusió per absorció, just tres dies abans que les dues entitats quedin registrades com una sola entitat (26 de març). En concret, els accionistes de Bankia rebran 0,6845 accions de CaixaBank per cada títol de l'entitat madrilenya. Per altra banda, està previst que les accions de la nova CaixaBank comencin a cotitzar a la borsa espanyola a partir del dilluns 29 de març.