El Corte Inglés acorda amb els sindicats el pla de sortida voluntària de fins a 3.292 treballadors

El Corte Inglés ha acordat amb els sindicats CCOO, Fasga, Fetico i UGT un pla de sortida voluntària que pot afectar fins a 3.292 treballadors, segons l'empresa. En virtut d'aquest pacte, els operaris que s'hi adhereixin rebran una indemnització de 33 dies per any treballat fins a un màxim de 24 mensualitats, a banda d'una prima que es fixa en funció de l'antiguitat. Els treballadors amb més de 15 anys al Corte Inglés rebran un pagament equivalent al 20% del sou brut, del 10% els que duguin entre 10 i 15 anys i del 5% si en porten entre 5 i 10, segons els càlculs de la direcció. La firma també s'ha compromès a contractar dues empreses per ajudar els treballadors a trobar una nova feina d'acord als seus perfils i interessos professionals.

D'altra banda, l'empresa afirma que ha reduït un 15% el nombre d'afectats en cas que el total de baixes no es cobreixi amb voluntaris. Suposaria, afirma el Corte Inglés, reduir el procés d'extinció en unes 500 persones.

El pla està obert a tots els treballadors de la companyia a excepció dels majors de 50 anys, que són els que, a parer del Corte Inglés, podrien tenir més dificultats per recol·locar-se. També n'estan exclosos els que tenen contracte temporal.