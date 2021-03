El Grup Bon Preu compra el Merkamueble de Sarrià de Ter i hi obrirà un Esclat

Les grans cadenes de distribució alimentària opten cada vegada més per establiments de gran format. L'últim exemple el tenim en el grup Bon Preu, que acaba d'anunciar la compra de les instal·lacions de Merkamueble a Sarrià de Ter per obrir-hi un hipermercat Esclat i una benzinera. La firma informa que l'establiment comptarà amb 2.300 metres quadrats de sala de venda i que l'operació suposa una inversió de sis milions d'euros.

El nou hipermercat comptarà amb una instal·lació de plaques fotovoltaiques per a la generació d'energia elèctrica destinada a l'autoconsum que, segons les previsions de la cadena, permetrà produir un 30% del consum total de l'establiment.

Darrer trimestre de 2021

L'obertura de l'Esclat està prevista per al darrer trimestre de 2021. A banda de la rehabilitació de la nau, també es preveuen obres d'adequació a l'entorn immediat i millora dels accessos.

El grup Bon Preu va tancar el 2020 amb una facturació de 1.625 milions d'euros, una xifra que representa un creixement global del 9% en relació amb l'exercici anterior. Pel que fa a les previsions per al 2021, el grup preveu fer una inversió de 150 milions amb l'obertura de noves botigues i un reforç del canal online. Entre els nous establiments previstos per aquest 2021, a banda del de Sarrià de Ter, la cadena ja ha anunciat noves botigues a Cassà de la Selva, Badalona Mataró i Sant Pere de Ribes. El grup Bon Preu ha tancat el 2020 amb una facturació de 1.625 milions d'euros, una xifra que representa un creixement global del 9% en relació amb l'exercici anterior. El creixement, però, s'enfila més en el negoci de l'alimentació, que ha crescut un 20%. Així ho va explicar en una entrevista recent la directora comercial del grup, Anna Font i Tanyà, que considera que, tot i la difícil situació per la COVID-19, han sortit reforçats pel seu model de negoci.