La meitat dels apartaments d'ús turístic gironins obriran per Setmana Santa

El 49% dels allotjaments que integren l'Associació Turístic d'Apartaments Costa Brava-Pirineus de Girona (ATA) obriran per Setmana Santa. A hores d'ara, un 42% de les places estan reservades i s'espera que al llarg d'aquesta setmana continuïn entrant reserves d'última hora. La majoria, un 74%, són de clients de l'àrea de Barcelona, un 15% de les comarques gironines i un 11% de la resta de Catalunya. La mitjana de nits reservades, a diferència d'altres anys, és de més dies i arriba fins a les quatre. El sector encara la temporada amb optimisme però reclama agilitzar el ritme de vacunació.

L'aixecament de les restriccions a la mobilitat ha donat "aire fresc" al sector dels apartaments turístics de les comarques gironines. Segons una enquesta realitzada en els últims dies entre les empreses gestores i propietaris que formen part de l'ATA, gairebé la meitat estaran oberts per Setmana Santa i el ritme de reserves és "bo".

L'ATA, però, té la mirada posada en la temporada d'estiu i està molt pendent que s'activi la mobilitat internacional. "Entre els nostres principals clients, hi ha els francesos, alemanys, holandesos, belgues i turistes procedents de la resta de països europeus", asseguren des de l'associació. "Pensem que les perspectives de cares a l'estiu són bones si s'agilitza el ritme de vacunació i el de contagi es manté estable", remarquen.

De fet, les reserves per a l'estiu estan arribant i no només de clients catalans sinó també de turistes belgues, alemanys i francesos. Malgrat això, des de l'ATA alerten que caldrà esperar "fins l'últim moment" per saber si es confirmen perquè en l'actual context s'han hagut de flexibilitzar molt les polítiques de cancel·lació.

L'ATA compta amb 12.000 unitats d'aparcaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i el Pirineu de Girona. L'associació està integrada per intermediaris i propietaris d'habitatges d'ús Turístic i blocs d'apartaments Turístics. El total de places del sector a la demarcació és de 195.000, una xifra que representa més del 50% de l'allotjament turístic.