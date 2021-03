Sant Aniol vol exportar la seva aigua volcànica al sud-est asiàtic aquest any

Aquest 2021 és un any de reptes per a Sant Aniol. La firma garrotxina preveu obrir nous mercats i exportar per primer cop i a gran escala la seva aigua d'origen volcànic al sud-est asiàtic. Ja fa temps que la marca té posada la mirada en els països d'aquella zona, però aquest 2021 sembla decidida a fer realitat l'exportació a països com Tailàndia, Vietnam, Indonèsia o Filipines. Fins ara Sant Aniol havia venut a Singapur, però el seu director general, Ferran Ribalta, va explicar ahir que l'empresa centrarà els seus esforços exportadors en aquella àrea del globus. En aquest sentit, va explicar que actualment s'han iniciat els tràmits en alguns del països per començar-hi a vendre.

Ribalta va reconèixer que la pandèmia ha deixat tocades les exportacions de Sant Aniol, ja que la majoria de destins són les taules dels bars i restaurants d'arreu del món, i aquests han rebut per igual el cop del coronavirus. Però va assegurar que aquest 2021 també estan treballant per consolidar els mercats que ja tenen oberts, com el dels Estats Units, el Japó o el dels Emirats Àrabs.

Una altra gran aposta de la companyia aquest any és la sostenibilitat. Sant Aniol preveu acabar el 2021 produint tots els envasos plàstics amb ampolles de plàstic 100% reciclat. De fet, ahir la companyia va anunciar el llançament d'una gamma, la 500 Gotes, que és la primera del mercat que està feta amb aquest tipus de material. «Reciclat no vol dir reciclable. Vol dir una ampolla feta d'altres ampolles, tractada a través d'un procés termoquímic. Si hem de consumir plàstic, aquesta és la millor forma; no hi ha extracció de derivats del petroli», explica Ribalta.

Aquestes ampolles, de litre i mig, estan agrupades de sis en sis en paquets fets amb cartró reciclat. L'empresa també preveu iniciar properament un projecte ambiciós que consisteix en l'adquisició de maquinària per triturar plàstic d'ampolles. «La mescla d'aquesta trituradora la portarem a un recuperador certificat que retornarà a l'empresa tot el material en preforma, l'estat immediatament anterior al de l'ampolla. Aquest projecte permetrà tancar el cercle», subratlla el director general. Fins ara, l'empresa obté el plàstic a través d'un proveïdor extern de preformes. «Amb el nou projecte podem, d'alguna manera, certificar amb una auditoria que les ampolles que es recuperen del carrer, d'un restaurant o d'on sigui, tornaran a ser ampolles de Sant Aniol».

Un altre gran objectiu del 2021 és potenciar el canal de venda de supermercats, després d'un 2020 «molt bèstia» que va comportar grans pèrdues en hostaleria, sector que suposa el 80% de totes les vendes de l'empresa. Després del primer confinament Sant Aniol va redirigir els seus recursos cap al sector de l'alimentació i del retail, i l'aposta va funcionar. Van créixer més d'un 50%, i tot i que no va acabar compensant les pèrdues als restaurants (les vendes globals han caigut un 25%), han fet de salvavides d'una temporada que es preveia desastrosa. «Aquest any redoblarem els esforços per entrar en nous supermercats; això no vol dir que deixem de banda l'hostaleria. Crec que vam tocar fons l'any passat i que a partir d'aquí anirem pujant» En aquesta línia, la companyia espera recuperar la facturació de set milions i créixer més d'un 70% en establiments alimentaris.