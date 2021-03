Seat vol produir mig milió de cotxes elèctrics a la seva planta de Martorell

Seat vol produir 500.000 cotxes elèctrics a l'any a la seva planta de Martorell per a tot el grup Volkswagen, però reclama un «compromís clar» de la Comissió Europea, a través dels fons europeus, per electrificar la planta. En una roda de premsa celebrada ahir, Seat va anunciar que llançarà al mercat un nou vehicle elèctric urbà el 2025, que valdrà entre 20.000 i 25.000 euros, però encara no confirma que el model es fabriqui a Catalunya. De fet, la planta de producció s'anunciarà «en els propers mesos», i la companyia vincula els plans a la implicació de la Comissió Europea i el Govern espanyol. L'anunci s'emmarca en el projecte global de Seat amb una quinzena d'empreses més, i que inclou comptar amb una fàbrica de bateries.

Tot i que no va voler donar detalls, Griffiths va admetre que hi ha «converses» amb diversos socis necessaris per ajudar Volkswagen a comptar amb una fàbrica de bateries. «Si Espanya vol ser competitiva, ha de tenir almenys una fàbrica de bateries al seu territori», va dir Griffiths, que va recordar que Volkswagen encara no ha confirmat que situï a l'Estat una de les sis gigafactories de bateries que té previstes per als propers anys.

«Planegem 500.000 vehicles elèctrics a Martorell per a les diferents marques de Volkswagen, però ens cal un clar compromís del Govern espanyol i la Comissió Europea», va insisir el president de Seat, reiterant que la companyia no pot «transformar tota la indústria» per si sola.

Decisions «aquest any»

En aquest sentit, Griffiths va dir que si es vol fabricar un vehicle elèctric el 2025 s'han de prendre decisions «ràpid, aquest any». El futur de Martorell, va apuntar el president de Seat, serà totalment elèctric en el futur, especialment a partir del 2030.