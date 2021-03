Acord a El Corte Inglés per reduir la plantilla en 3.000 treballadors

El Corte Inglés va aconseguir ahir un acord amb el comitè d'empresa per escometre un ajust de plantilla per a fins a 3.000 empleats. La indemnització pactada es va aproximar finalment a l'última proposta sindical i que preveu tant l'adscripció voluntària com forçosa al pla amb una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats. Per al càlcul de la indemnització es prendrà com a base el salari a la data d'extinció i els incentius (variables) del 2019 per al col·lectiu de venda.

L'acord signat inclou primes de sortida per a aquells treballadors voluntaris. Els que tenen entre 5 i 10 anys d'antiguitat a l'empresa i acceptin l'acomiadament rebran a més el 5% del salari brut anual. De 10 a 15 anys d'antiguitat, un pagament del 10% del salari brut anual i els que portin més de 15 anys en ECI sumaran un pagament equivalent al 20% del salari brut anual.

En el cas que no es cobreixin els objectius de reducció de plantilla de la direcció, l'empresa accepta reduir en un 15% aquest objectiu, reduint en més de 500 persones els processos d'extinció forçosos. En qualsevol cas, els sindicats ressalten que «l'acord de reorganització tindrà una adscripció preferentment voluntària i oberta a tota l'empresa».