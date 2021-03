El Banc d'Espanya rebaixa al 6% la previsió de creixement del 2021

El primer trimestre del 2021 ha començat amb més feblesa de l'esperada, a conseqüència de la tercera ona de la pandèmia, i aquesta és la raó principal que ha portat al Banc d'Espanya a retallar en vuit dècimes la seva previsió de creixement per a aquest any (del 6,8% pronosticat al desembre al 6% actual), al mateix temps que ha millorat les expectatives per al 2022. El Banc d'Espanya preveu ara que el PIB creixerà el 5,3% l'any pròxim (enfront de l'estimació anterior del 4,2%) i el 1,7% el següent, de manera que, en el seu escenari central, la recuperació dels nivells de PIB pre-pandèmia tindria lloc en el 2023.

«L'any 2021 anirà de menys a més», va explicar ahir el director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Óscar Arce, durant la presentació de les noves projeccions de l'organisme. En tot cas, la nova previsió per al 2021, amb un creixement del 6%, queda molt per sota de la formulada a l'octubre pel Govern, que va projectar un avanç del 9,8% per a aquest exercici, impulsat per la inversió vinculada amb els fons europeus.

Hi ha la possibilitat que en el Programa d'Estabilitat que l'executiu ha de remetre a Brussel·les abans del 30 d'abril el Ministeri d'Economia corregeixi en alguna mesura les estimacions que va formular a l'octubre.

El Banc d'Espanya és molt més pessimista que el Govern en estimar l'impacte dels fons europeus en el creixement del PIB en el 2021. La previsió de l'Executiu d'un creixement del 9,8% es basa en la plena absorció dels 27.000 milions incorporats en els Pressupostos Generals de l'Estat a compte dels fons europeus. El Banc d'Espanya, no obstant això, calcula que enguany a penes podrà ser absorbit el 55% d'aquesta quantitat; la resta es traslladarà a l'any pròxim en forma d'un major rebot de l'activitat el 2022.