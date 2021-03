La Comissió de la Competència autoritza la fusió de CaixaBank i Bankia

La Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) va autoritzar ahir la fusió de CaixaBank i Bankia amb el compromís que el nou grup actuarà per evitar l'exclusió financera i el possible enduriment de comissions i condicions comercials, segons l'organisme supervisor. Aquesta autorització permet que la fusió se signi aquesta setmana davant notari i es registri i que a partir del pròxim dilluns comencin a cotitzar les accions del nou grup.

El futur banc serà líder a Espanya en els segments de banca minorista, però la fusió afecta també els mercats d'emissió de targetes, datàfons o TPV i caixers, així com la venda d'assegurances i la gestió de plans i fons de pensions. Després de l'anàlisi de tots aquests mercats, la CNMC ha arribat a la conclusió que l'operació no suposarà una amenaça per a la competència en aquests mercats, ja sigui perquè les quotes resultants «no són preocupants» o perquè existeix la suficient competència.

Amenaça en alguns àmbits

De totes maneres, també conclou que l'operació sí que suposa una amenaça en determinats àmbits del mercat de banca minorista, especialment pel que fa a presència en petites localitats i acords per a l'ús de caixers. Les entitats ja es van comprometre en el seu moment a evitar el tancament de sucursals en localitats que podrien quedar sense bancs.

En paral·lel, CaixaBank emetrà 2.079 milions d'accions ordinàries per atendre l'equació de bescanvi de la fusió amb Bankia, fixada en 0,6845 títols nous de CaixaBank per cada acció de Bankia.

En un fet rellevant remès ahir a la CNMV i recollit per EFE, Bankia explica que aquest bescanvi està subjecte al fet que la fusió quedi consumada el proper dia 26 de març, per la qual cosa abans haurà de ser autoritzada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. D'aquesta manera, els títols començarien a cotitzar el proper 29 de març, explica l'entitat, que ahir va celebrar a València l'última junta d'accionistes de la seva història.