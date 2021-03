Es disparen les sol·licituds d'orientació empresarial

La pandèmia de covid no va impedir que al llarg de 2020 l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial aGOe continués fent, sinó que fins i tot incrementés, la seva activitat en l'àmbit de l'orientació empresarial. Les limitacions imposades per la pandèmia van obligar, però, a fer bona part de les sessions a través de la videoconferència. En total, segons consta en la memòria de 2020 aprovada el passat 15 de març per l'assemblea de socis, els voluntaris d'aGOe van atendre 98 sol·licituds d'orientació empresarial, a les quals hi van dedicar un total de 596 hores. El nombre de sol·licituds ateses suposen un increment del 29% respecte de l'any 2019. De les sol·licituds d'orientació, 63 corresponen a empreses i 35 a projectes d'emprenedoria, i majoritàriament es demanava consell en l'àmbit econòmic-financer. En l'àmbit de la formació, aGOe va realitzar durant l'any passat fins a 15 sessions.