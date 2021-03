Amazon farà servir el centre logístic de l'Alt Empordà per abastir França

Amazon obrirà dos nous centres logístics a Catalunya. Segons ha avançat TV3, un s'ubicarà a l'antiga fàbrica de Bacardi de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) i l'altre al Logis Empordà, al Far d'Empordà (Alt Empordà). En aquest segon espai, ja s'hauria firmat l'adquisició d'uns terrenys de 85.000 metres quadrats –amb possibilitat de doblar espai- per construir un macrocentre, que també servirà per proveir França.

I és que, segons TV3, la multinacional està trobant problemes per instal·lar-se a l'estat francès. A finals de febrer, el diari econòmic EjePrime ja va avançar que el fons d'inversió Eurofund i el grup Logistics Capital Partners ultimaven la compra d'uns terrenys del Logis per ubicar-hi el centre d'Amazon.

Dos nous centres logístics d'Amazon a Catalunya, que es convertiran en el novè i desè que la multinacional hi instal·la. Segons ha avançat TV3, la companyia els obrirà a l'antiga fàbrica de Bacardi de Mollet del Vallès i al Logis Empordà, on ja s'hauria concretat la firma per l'adquisició dels terrenys de l'empresa pública Cimalsa. De moment, però, ni Cimalsa ni la pròpia companyia confirmen oficialment l'operació.

La multinacional està establint a Catalunya gran part de la seva base d'operacions a nivell Europeu davant de les dificultats que té per fer-ho a França. De fet, l'obertura del centre logístic al Logis Empordà li permetria, per la proximitat, proveir també l'estat francès.

Precisament, fa unes setmanes el diari d'informació econòmica EjePrime va avançar que Eurofund estava a punt de tancar l'operació al Logis i que estava previst que se signés a principis d'aquest mes. Segons la publicació, la gestora de fons i Logistics Capital Partners (LCP) adquiriran els terrenys i s'encarregaran de promoure i gestionar el centre logístic del gegant Amazon. Eurofund és una gestora de fons especialitzada en logística i centres comercials amb uns actius de més de 3.500 milions d'euros.



Segona fase d'obres al Logis

L'operació coincideix amb la segona fase de les obres d'urbanització del centre logístic del Far-Vilamalla, que està previst que acabin el mes de juliol. Aquesta segona fase inclou la construcció de tots els vials del sector i compten amb un pressupost de 6,7 milions d'euros. Una vegada la segona fase de les obres finalitzi, CIMALSA posarà al mercat més de 328.000 m2 de sòl logístic, que permetria la implementació d'entre 12 i 15 empreses del sector.

El Logis Empordà forma part d'un hub logístic del Far-Vilamalla, que incorpora l'actual estació intermodal de Vilamalla, amb capacitat per gestionar mercaderia ferroviària conteneritzada, frigorífics, granels i automòbils.