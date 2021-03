El cost de mantenir l'escut social contra la COVID s'enfila fins als 40.000 milions

El Govern ha destinat un total de 40.000 milions d'euros per sostenir l'escut social que ha aixecat durant la pandèmia per a minimitzar l'impacte de la crisi sobre les rendes familiars.

Aquest és l'import de la factura prevista fins al 31 de maig, quan venç l'actual pròrroga dels ERTOs, de l'acumulat de prestacions d'atur, cessaments d'autònoms, ingressos mínims vitals, baixes COVID o exoneracions a les empreses de la qual va donar compte ahir el ministre d'Inclusió, José Luís Escrivá, en roda de premsa.

L'Estat ja ha destinat a Girona més de 600 milions d'euros en prestacions de desocupació, entre les quals s'hi inclouen els expedients temporals, segons les darreres dades facilitades per la Subdelegació del Govern.

Aquesta suma és evidentment molt superior a la destinada en un any ordinari, i serveix de mur de contenció per evitar el tancament massiu d'empreses i un atur desbocat. Això implica doncs, que el mes passat hi hagués 21.400 treballadors gironines en situació d'ERTO.

Després d'un any de pandèmia, la Seguretat Social i el SEPE han donat cobertura a 8 milions de persones i 600.000 empreses d'arreu d'Espaya mitjançant les diferents prestacions o ajudes socials.

L'efecte estimat pel propi Govern de les ajudes desplegades és el d'un mur de contenció que ha evitat que, entre altres, la destrucció de l'ocupació fos molt major a la de 850.000 ocupats perduts en el primer mes de pandèmia, la meitat dels quals encara estan per recuperar. De no aixecar-se el dic dels ERTOs, la Seguretat Social hauria perdut 3,85 milions d'afiliats després del cop de la COVID.

Sense precedents

Escrivá va posar en valor el desemborsament públic sense precedents de recursos per a pal·liar l'impacte de la pandèmia en les rendes de les famílies. Segons les estimacions que va presentar, Durant aquesta crisi s'ha neutralitzat l'impacte en la renda de les llars el 82% (via ertes o cessaments d'autònom extraordinaris, entre altres), quan en la crisi passada, la de la Gran Recessió, aquest amortiment va ser del 40%; principalment per la via de les prestacions d'atur.

Un dels pilars bàsics de l'escuts social estan sent el mecanisme dels ERTO. Dels 3,5 milions d'afectats que es va aconseguir com a pic màxim durant el primer estat d'alarma, actualment hi ha 783.000 treballadors en suspensió. Una xifra que en l'últim mes i en paral·lel a les restriccions adoptades per les autonomies durant la tercera onada, s'ha anat rebaixant. Perquè al febrer la xifra rondava els 900.000 suspesos. Les ajudes excepcionals vencen el proper 31 de maig.